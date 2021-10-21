عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشكلة بالفم تزيد من فرص الإصابة بالسرطان ومضاعفة عدد الإصابات في 2020

الفم
الفم

خلال العقدين الماضيين، تضاعف العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان تقريباً، حيث وصل إلى 19.3 مليون شخص في عام 2020، بعد أن كان يبلغ 10 ملايين في عام 2000.


وبحسب صحيفة «إكسبرس» البريطانية، فقد أكد باحثون في كلية «تي إتش تشان» للصحة العامة بجامعة هارفارد، أن هناك مشكلة شائعة في الفم يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطانات المعدة والمريء.


وهذه المشكلة هي أمراض اللثة، التي يعاني منها ملايين الأشخاص حول العالم.
واعتمد الباحثون على دراستين كبريين، شملتا ما يقرب من 150 ألف شخص، أجابوا عن استبيان عن حالتهم الصحية ومشكلات الفم التي يعانون منها وأنماط حياتهم والأنظمة الغذائية التي يتبعونها.


ورصد الفريق 199 حالة إصابة بسرطان المريء و238 حالة إصابة بسرطان المعدة.
كما وجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة لديهم خطر أعلى بنسبة 43 في المائة للإصابة بسرطان المريء، و52 في المائة للإصابة بسرطان المعدة.


من بين أولئك الذين لديهم تاريخ من أمراض اللثة، ارتبط فقدان سن واحدة أو أكثر بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 59٪.


وتحدث أمراض اللثة بشكل عام بسبب تراكم البكتيريا في الفم وعدم علاجها، وقد اقترح الباحثون أن هذه البكتيريا قد تكون هي السبب في زيادة مخاطر الإصابة بالمرض الخبيث.


لكنهم أشاروا إلى الحاجة إلى المزيد من الأبحاث لتحديد السبب الدقيق لهذه العلاقة بين أمراض اللثة والسرطان، موضحين أن دراستهم كانت قائمة على الملاحظة فقط.

لوس أنجلوس السرطان مليون شخص المعدة العالم

موضوعات متعلقة

العلاج الضوئي عبر الجمجمة.. ابتكار خوذة تساعد في علاج الخرف

اكتشاف حفري يغير الواقع ويعيد استنساج الديناصورات

مراقبة جوية للفيروس.. جهاز جديد يرصد «كورونا» في الأماكن المغلقة

بحث مكثف عن الموهوبين في السعودية .. إيه الحكاية

رجل يشتكي من إفراغ طائرة لمياه الصرف الصحي فوق حديقته

جهاز رنين مغناطيسي يقتل رجلا بسبب أسطوانة أكسجين

نشرة المنوعات| غواص ألماني يكشف لـ صدى البلد تفاصيل كائن الغردقة الغريب.. بيل جيتس يتحرش بموظف

براتب 15 ألف دولار شهريا.. ملكة بريطانيا تبحث عن عامل نظافة لقصر باكنجهام

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يحدد 4 شروط لإرساء التسوية السياسية الشاملة في ليبيا

750 ألف شخص يتوافدون على الرياض و2760 طائرة درون لهذا السبب.. تفاصيل

شكري: الرئيس السيسي يحرص على إيلاء الوضع في ليبيا اهتماما كبيرا

أحد منظري تيار اليسار الإسلامي.. وفاة المفكر حسن حنفي

حكم المصاريف الإدارية على القرض.. الإفتاء تجيب

في مصر إخوة حريصون على تقدمكم.. شكري يوجه رسالة إلى الليبيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

بيان عاجل من رابطة الأندية يخص أصحاب الهمم

ملامح أكل العيش.. ننشر الصور الأولى لضحايا حادث الدائري الاوسطي

ينافس الخطيب .. محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة الأهلي

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

إصابة شخصين في سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

فيديو

بعد حادث بشرى .. شاهد أقوى حوادث تعرض لها المشاهير "فيديو"

العاصفة الفرنسية تقترب من بريطانيا .. وتحذيرات من فيضانات مدمرة |فيديو

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

اﻟﻤﺰﻳﺪ