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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير رمسيس يؤكد استقالته من مهرجان الجونة السينمائي ويعود للقاهرة

أمير رمسيس
أمير رمسيس

كتب المخرج أمير رمسيس ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا أعلن من خلاله عودته للقاهرة مؤكدا الأنباء التي ترددت حول استقالته من منصبه في مهرجان الجونة السينمائي، ومبديا التحفظات حول أسباب الاستقالة. 

وكتب المخرج أمير رمسيس ، في منشوره عبر فيسبوك: «Good bye gouna .. في طريقي للعودة للقاهرة مفعم بمشاعر جياشه لبرنامج افلام تم وضعه بكامل الشغف و الحب .. فخور بردود فعل الجمهور و النقاد و الصناع .. خمس سنوات من العمل على برنامج مهرجان الجونة انتهت باستقالتي البارحة لابدا رحلة جديدة .. واثقا انني اترك خلفي فريق قادر على صنع ما هو أفضل
الزملاء و الأصدقاء من الصحفيين اعتذر». 

وأضاف أمير رمسيس: «عن الخوض في أسباب الاستقالة فهي تخصني و فريق إدارة المهرجان .. و أوضح ان الأسباب التي تناثرت منذ تسرب الخبر عارية من الصحة .. شكرا Boshra Ahmed  Kamal Zadeh  @amal elmasri على كل تلك التجارب الرائعة و اتمنى لكم حفل ختام رائع». 

 

استقالة أمير رمسيس من مهرجان الجونة السينمائي

يأتي ذلك بعدما، انتشرت مؤخرا أخبار تفيد بوجود خلافات بين الإدارة بمهرجان الجونة السينمائي، وهو ما أدي إلي قيام المخرج أمير رمسيس  المدير الفني للمهرجان بتقديم اسقالته، في الوقت الذي رفض فيه التعليق على هذا الخبر.  

وتواجد المخرج أمير رمسيس منذ قليل في المستشفى بالجونة  من أجل التواجد بجانب الفنانة بشرى التي تعرضت لحادث صباح اليوم .

وتعرضت بشرى  لحادثة خلال تسجيلها احد البرامج في سيارة غريبة مع البلوجر محمد مكاوي، حيث انقلبت بهم السيارة خلال فقرة بالبرنامج، وتعرض مكاوي لاصابة خفيفة في يده. 

ويعد الجونة واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

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