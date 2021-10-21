الناتو: لدينا القدرة على الضرب عبر الأفق وسنحاسب طالبان إذا حمت الإرهابيين

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أن اجتماع وزراء دفاع الحلف اليوم، ناقش الدروس المستفادة من الانسحاب من أفغانستان.

وأكد ستولتنبرج أن حلف الناتو لديه القدرة “على الضرب عبر الأفق وسنحاسب طالبان إذا وفرت ملاذا آمنا للإرهابيين”.

وتابع “ليس لدينا أي نوايا لوضع صواريخ في أوروبا”.

وأوضح ستولتنبرج أن “تجربة الإجلاء في أفغانستان أظهرت أنه يمكن لحلفاء الناتو العمل معا”.

وتابع قائلا: “لقد ناقشنا ما لم نستطع تحقيقه في أفغانستان وناقشنا ما تم تحقيقه أيضا”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية اتهمت في وقت سابق من اليوم، حلف الناتو بتضخيم ما يسمى بـ “التهديد الروسي” بغية قطع قنوات الاتصال مع روسيا عقب الفشل الذي واجهه في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحفية: "بعد الانسحاب الكارثي لقوات الحلف من أفغانستان .. في بروكسل، تلك التابعة لحلف شمال الأطلسي، ومن أجل تبرير وجودهم على ما يبدو، وبطاقة مضاعفة؛ بدأوا في تضخيم هذا التهديد بالذات، وتناولوا عن قصد نوعًا من القوة الرائعة، لتدمير القنوات المتبقية للتواصل"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

ووفقا لزخاروفا، يبدو أن التعاون مع روسيا يشكل أمرا "غير طبيعي"، بالنسبة لحلف شمال الأطلسي.