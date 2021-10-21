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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحول الفرح إلى مأتم.. قرية دلجا تشيع جثامين ضحايا حادث الطريق الأوسطى

الحزن يسيطر على دلجا
الحزن يسيطر على دلجا

وسط حالة من الحزن الشديد وبعد أن تحول الفرح إلى مأتم بقرية دلجا بديرمواس جنوب المنيا شيع أهالي دلجا جثامين جميل صدقى شفيق 55 سنة وابنته نادية 30 سنة وحفيدتيه مهرائيل 7 سنوات ويوستينا 4 سنوات الذين لقوا مصرعهم جميعا في حادث تصادم الطريق الأوسطي أمس بمقابر القرية.
حيث كانت ناديه جميل وطفلتيها في طريقهم إلى قرية دلجا بعد ما يقرب من 6 شهور في الغربه بصحبة زوجها بمنطقة بوادي النطرون للعمل في إحدى المزارع للاحتفال بحفل زفاف شقيقها نادي الأحد المقبل إلا أن القدر  لم يمهلهم.

وأوضح ابن عم الضحايا صموئيل شفيق أن الحزن سيطر على جميع أبناء العائله فبعدما كنا نستعد للاحتفال بحفل زفاف نادي يوم الأحد المقبل فوجئنا بخبر وفاة عمي جميل صدقى وابنته ناديه وأبنائها ونحن منذ الأمس في حالة حزن شديد.
ومن جانبه نعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث طريق الدائري الأوسطي، نتيجة حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص والذي أسفر الحادث عن وفاة 17 مواطنا.

وتقدم محافظ المنيا، بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل «أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
ووجه المحافظ، القائم بأعمال رئيس مدينة ديرمواس ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالمتابعة والتنسيق المستمر لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لأهالي الضحايا وإنهاء الإجراءات اللازمة في تلك الأحداث المؤسفة، "وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يشار إلى أن غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطي بوقوع حادث مرورى،انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين وفاة جميع ركاب السيارة ميكروباص بعدما عبرت تريلا الطريق المقابل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين للمستشفى.

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الدائري 30 سنة محافظ المنيا طريق الدائري الأوسطي جنوب المنيا الطريق طريق الدائرى الدائري الأوسطي حالة من الحزن رفة عمليات النجدة ضحايا حادث الطريق

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