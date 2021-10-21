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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نظام غذائي جديد يقلل من خطر الإصابة بكسور لكبار السن

عجوز
عجوز

توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بمنتجات الألبان يقلل من مخاطر السقوط والكسور لدى كبار السن بشكل ملحوظ.


ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد أجريت الدراسة في الفترة ما بين ديسمبر 2013 وأغسطس  2016. على 7195 من كبار السن المقيمين في 60 داراً لرعاية المسنين بأستراليا، 68 في المائة منهم من النساء.


وتم تقسيم الدور إلى مجموعتين، الأولى تعتمد على منتجات الألبان بشكل أساسي في أطعمة نزلائها اليومية، والثانية تزود نزلاءها بنسبة قليلة من هذه المنتجات.


وخلال سنوات الدراسة، تابع الفريق، المنتمي لجامعة ملبورن، الحالة الصحية للنزلاء للتعرف على عدد حالات السقوط والكسور والوفاة بينهم، حيث رصدوا 324 كسراً، و4302 حالة سقوط، و1974 حالة وفاة بين جميع المشاركين.


وأشار الباحثون إلى أن زيادة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبروتين مثل الحليب والزبادي والجبن، قللت من خطر الإصابة بجميع أنواع الكسور بنسبة 33 في المائة، كما قللت من مخاطر سقوط كبار السن بنسبة 11 في المائة.


إلا أن الفريق أكد عدم وجود اختلاف يذكر في معدلات الوفاة بين المجموعتين.
ونصحت الدراسة بضرورة تناول كبار السن منتجات ألبان تحتوي على ما لا يقل عن 1142 ميليغراماً من الكالسيوم و69 ميليغراماً من البروتين يومياً لتقوية عظامهم والتقليل من مخاطر السقوط والكسور.


وقالت الدكتورة ساندرا يوليانو، التي شاركت في الدراسة: «إن تحسين مدخول الكالسيوم والبروتين باستخدام منتجات الألبان هو تدخل بسيط وسهل ومنخفض التكلفة لتقليل مخاطر السقوط والكسور التي تحدث بشكل شائع بين كبار السن، حيث ثبتت فاعلية هذه المنتجات بشكل كبير في دعم وتقوية العظام».


ويأمل الباحثون أن يتم استخدام نتائج دراستهم في تحسين السياسات والممارسات الغذائية في قطاع رعاية المسنين.
وتم نشر الدراسة الجديدة في المجلة الطبية البريطانية.

غذائي الألبان السقوط كبار ألسن

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