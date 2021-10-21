عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ترامب يعلن التحدي ويطلق تطبيقه الخاص للتواصل الاجتماعي TRUTH Social

ترامب
ترامب

اعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اطلاق تطبيقه الخاص لوسائل التواصل الاجتماعي ، TRUTH Social، الذي قال إنه سيواجه شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Twitter و Facebook التي منعته من استخدام منصاتها.

وسيتم إنشاء TRUTH Social من خلال شركة جديدة تم تشكيلها من خلال اندماج مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا وشركة استحواذ خاصة (SPAC)، وفقًا لبيان صحفي وزعته كلتا المنظمتين.

وقال ترامب في بيان مكتوب “نحن نعيش في عالم تتمتع فيه حركة طالبان بحضور كبير على تويتر، ومع ذلك تم إسكات رئيسك الأمريكي المفضل، هذا غير مقبول".

txt

فضيحة مدوية.. الكونجرس يتهم ترامب ومستشاره بالتخطيط لاقتحام الكابيتول

txt

بسبب فضيحة اقتحام الكابيتول .. مستشار ترامب مهدد بالسجن

واضاف : “أنا متحمس لإرسال أول حقيقة لي على TRUTH Social قريبًا جدًا، تم تأسيس TMTG بمهمة إعطاء صوت للجميع، وأنا متحمس للبدء قريبًا في مشاركة أفكاري حول TRUTH Social والمعارك المرتقبة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى”.

الشبكة الاجتماعية، التي من المقرر إطلاقها بشكل تجريبي الشهر المقبل، على أن يكون التشغيل الكامل في الربع الأول من عام 2022، هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل في خطط الشركة التي يؤسسها ترامب، تليها خدمة الاشتراك بالفيديو عند الطلب تسمى TMTG + والتي ستتميز بالترفيه والأخبار، والبودكاست، وفقًا للبيان الصحفي.

وفي مجموعة الشرائح على موقعها على الويب، تتصور الشركة في النهاية التنافس مع خدمة AWS السحابية من Amazon.com وGoogle Cloud.

وأكد ممثل عن ترامب طلب عدم نشر اسمه محتويات البيان الصحفي لوكالة رويترز. 

كما غردت المتحدثة باسم ترامب ، ليز هارينجتون ، بنسخة من البيان.

وقال نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب جونيور، لشبكة فوكس نيوز في مقابلة ‘لفترة طويلة، قامت شركات التكنولوجيا الكبرى بقمع الأصوات المحافظة’ مضيفا “وقع والدي الليلة اتفاقية اندماج نهائية لتشكيل مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا و TRUTH Social - منصة للجميع للتعبير عن مشاعرهم”

وحظرت شركات تويتر وفيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى حسابات الرئيس السابق ترامب من خدماتهم بعد أن قام مئات من أنصاره بأعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.

وجاء الاحتجاج بعد خطاب ألقاه ترامب زعم فيه زوراً أن خسارته في الانتخابات في نوفمبر 2020 كانت بسبب تزوير واسع النطاق، وهو تأكيد رفضته عدة محاكم ومسؤولين عن الانتخابات بالولاية.

وستدرج الصفقة مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا في بورصة ناسداك من خلال اندماج مع شركة Digital World Acquisition Corp ، وهي شركة استحواذ بـ “شيك على بياض” يقودها المصرفي الاستثماري السابق باتريك أورلاندو.

وستحصل مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا على 293 مليون دولار نقدًا كانت شركة Digital World Acquisition Corp على أنها أمانة، على افتراض عدم اختيار أي مساهم في شركة الاستحواذ لاسترداد أسهمهم، وفقًا للبيان.

استثمار تكنولوجيا دونالد ترامب التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي فوكس نيوز جونيور شركات التكنولوجيا Facebook Google اقتحام الكابيتول وسائل التواصل الإجتماعي دونالد ترامب جونيور تواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شركات التكنولوجيا الكبرى شبكة فوكس نيوز ليز هارينجتون

موضوعات متعلقة

تفاصيل لقاء شكري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي ونائبيه | صور

لبحث التعاون.. سفير مصر بالرياض يلتقي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي| صور

شكري: موقف مصر ثابت وراسخ بشأن مساعدة الأشقاء الليبيين

هبوط مؤشر داو جونز الصناعي بعد يوم واحد من تحقيق أعلى مستوى له

سفير الصين بمصر: التعاون بين القاهرة وبكين فوائده ملموسة للحد من الفقر

وزير الخارجية: مصر مستمرة في جهودها لتلبية آمال شعب ليبيا الشقيق

وزير الخارجية يحدد 4 شروط لإرساء التسوية السياسية الشاملة في ليبيا

شكري: الرئيس السيسي يحرص على إيلاء الوضع في ليبيا اهتماما كبيرا

ترشيحاتنا

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

سينوفاك الصينية تبحث توطين صناعة اللقاحات في مصر | شاهد

لا تقدر على السير.. أول فيديو لـ بشرى بعد تعرضها لحادث بالجونة

ماذا قالت المؤسسات الدينية عن حسن حنفي ؟ وهب حياته للعلم

بحضور الشرطة| الجماهير تركض خلف محمد صلاح لحظة تصويره إعلانا ..شاهد

قبل وداعه.. سفير مصر يقدم إحاطة لوزيرة خارجية اليابان بإنجازات العلاقات الثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

صدمة لـ ليفربول .. محمد صلاح مهدد بالغياب 8 مباريات

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

ينافس الخطيب .. محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة الأهلي

ملامح أكل العيش.. ننشر الصور الأولى لضحايا حادث الدائري الاوسطي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

فيديو

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

بعد حادث بشرى .. شاهد أقوى حوادث تعرض لها المشاهير "فيديو"

العاصفة الفرنسية تقترب من بريطانيا .. وتحذيرات من فيضانات مدمرة |فيديو

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ