ترامب يعلن التحدي ويطلق تطبيقه الخاص للتواصل الاجتماعي TRUTH Social

اعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اطلاق تطبيقه الخاص لوسائل التواصل الاجتماعي ، TRUTH Social، الذي قال إنه سيواجه شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Twitter و Facebook التي منعته من استخدام منصاتها.

وسيتم إنشاء TRUTH Social من خلال شركة جديدة تم تشكيلها من خلال اندماج مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا وشركة استحواذ خاصة (SPAC)، وفقًا لبيان صحفي وزعته كلتا المنظمتين.

وقال ترامب في بيان مكتوب “نحن نعيش في عالم تتمتع فيه حركة طالبان بحضور كبير على تويتر، ومع ذلك تم إسكات رئيسك الأمريكي المفضل، هذا غير مقبول".

واضاف : “أنا متحمس لإرسال أول حقيقة لي على TRUTH Social قريبًا جدًا، تم تأسيس TMTG بمهمة إعطاء صوت للجميع، وأنا متحمس للبدء قريبًا في مشاركة أفكاري حول TRUTH Social والمعارك المرتقبة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى”.

الشبكة الاجتماعية، التي من المقرر إطلاقها بشكل تجريبي الشهر المقبل، على أن يكون التشغيل الكامل في الربع الأول من عام 2022، هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل في خطط الشركة التي يؤسسها ترامب، تليها خدمة الاشتراك بالفيديو عند الطلب تسمى TMTG + والتي ستتميز بالترفيه والأخبار، والبودكاست، وفقًا للبيان الصحفي.

وفي مجموعة الشرائح على موقعها على الويب، تتصور الشركة في النهاية التنافس مع خدمة AWS السحابية من Amazon.com وGoogle Cloud.

وأكد ممثل عن ترامب طلب عدم نشر اسمه محتويات البيان الصحفي لوكالة رويترز.

كما غردت المتحدثة باسم ترامب ، ليز هارينجتون ، بنسخة من البيان.

وقال نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب جونيور، لشبكة فوكس نيوز في مقابلة ‘لفترة طويلة، قامت شركات التكنولوجيا الكبرى بقمع الأصوات المحافظة’ مضيفا “وقع والدي الليلة اتفاقية اندماج نهائية لتشكيل مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا و TRUTH Social - منصة للجميع للتعبير عن مشاعرهم”

وحظرت شركات تويتر وفيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى حسابات الرئيس السابق ترامب من خدماتهم بعد أن قام مئات من أنصاره بأعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.

وجاء الاحتجاج بعد خطاب ألقاه ترامب زعم فيه زوراً أن خسارته في الانتخابات في نوفمبر 2020 كانت بسبب تزوير واسع النطاق، وهو تأكيد رفضته عدة محاكم ومسؤولين عن الانتخابات بالولاية.

وستدرج الصفقة مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا في بورصة ناسداك من خلال اندماج مع شركة Digital World Acquisition Corp ، وهي شركة استحواذ بـ “شيك على بياض” يقودها المصرفي الاستثماري السابق باتريك أورلاندو.

وستحصل مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا على 293 مليون دولار نقدًا كانت شركة Digital World Acquisition Corp على أنها أمانة، على افتراض عدم اختيار أي مساهم في شركة الاستحواذ لاسترداد أسهمهم، وفقًا للبيان.