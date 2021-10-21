أخبار العالم| ترامب يطلق منصة جديدة للسوشيال ميديا ومفاوضات سرية بين أمريكا وإسرائيل حول قنصلية واشنطن في القدس

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

ترامب يعلن عن إطلاق منصة تواصل اجتماعي جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن تدشينه منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها ستنطلق تجريبيًا الشهر المقبل.

مفاوضات سرية بين أمريكا وإسرائيل حول قنصلية واشنطن في القدس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان مفاوضات سرية لحل أزمة فتح القنصلية الأمريكية بمدينة القدس المحتلة.

مسئول عسكري: قصف صاروخي يستهدف قوات أمريكية في سوريا

قال مسئول عسكري أمريكي لشبكة "سكاي نيوز"، إن قاعدة النتف التي تضم قوات أمريكية في سوريا تعرضت لقصف صاروخي.

القيادة الأمريكية الوسطى: لنا حق الرد على هجوم قاعدة التنف في الزمان والمكان المناسبين

أفادت القيادة الأمريكية الوسطى بأنها تحتفظ بالحق في الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في سوريا "في الزمان والمكان المناسبين".

فائدة عظيمة لاقتصاد مصر .. موقع إفريقي يشيد بـ محطة الضبعة النووية

تعتبر محطة الضبعة، أول محطة للطاقة النووية في مصر، فضلا عن تحقيقها آلاف الوظائف والمكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ووفقا لموقع ESI Africa، أعلنت هيئة المحطات النووية عن حوالي 300 فرصة عمل في مجموعة من المجالات المتعددة، بعضها سيكون في محطة كهرباء الضبعة وأخرى في القاهرة. وسيتم توفير ما مجموعه 3000 وظيفة مباشرة من قبل السلطة للعمل في محطة الطاقة النووية.

نفاد الأغذية والسلع .. بايدن يستعد لنشر الحرس الوطني

يدرس البيت الأبيض إمكانية نشر قوات الحرس الوطني لمواجهة العجز الهائل في سلسلة توريد السلع التي ضربت الولايات المتحدة، علي الرغم من أن هذا الخيار يُنظر إليه على أنه غير مرجح.

رد فعل قوي من الولايات المتحدة ضد قوات آبي أحمد

أدانت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، التصعيد الجديد للعنف الذي تمارسه قوات آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي على إقليم تيجراي.

بعد اغتيال أميس.. الإرهاب يستهدف أعضاء البرلمان البريطاني

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، الأربعاء، إن مستوى التهديد الإرهابي لأعضاء البرلمان يعتبر الآن كبيرا، بعد أيام من مقتل النائب ديفيد أميس طعنا في اجتماع عام في دائرته الانتخابية.

إيران تكشف عن شرطها للعودة لمباحثات فيينا

كشف رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، أمس الأربعاء، عن شروط بلاده للعودة إلى مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.

السعودية تأسف لـ"عجز مجلس الأمن" عن إدانة هجمات ميليشيا ‏الحوثي

أعربت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن أسفها وغضبها من "عجز مجلس الأمن الدولي" ‏حتى اليوم عن إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية تجاه المملكة وأراضيها والمدنيين فيها، وتساءلت حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.‏

السعودية.. تقديم الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا لجميع المحصنين

سمح تطبيق “صحتي”، في المملكة العربية السعودية، بتقديم الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا لجميع المحصنين بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية.

أين زعيم طالبان؟.. الحركة تكشف عن مكان الرجل الأول وسبب إختفائه

أعلن أنس حقاني، المتحدث باسم المكتب السياسي لـ حركة طالبان، اليوم الأربعاء، أن زعيم الحركة، هبة الله أخوند زاده، موجود في أفغانستان

أمريكا.. إغلاق قاعدة عسكرية بولاية ماريلاند بسبب تهديد بوجود قنبلة

أفاد بيان نشره نشاط الدعم البحري بقاعدة بيثيسدا، الواقعة في ولاية ماريلاند بـ الولايات المتحدة الأمريكية، "الأربعاء"، أنه تم إغلاق قاعدة بيثيسدا العسكرية بعد مكالمة مجهولة، محذرة من وجود قنبلة في مركز والتر ريد الطبي العسكري.