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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا تقدر على السير.. أول فيديو لـ بشرى بعد تعرضها لحادث بالجونة

بشرى
بشرى

ظهرت الفنانة بشرى ، على السجادة الحمراء في مقطع فيديو خلال فعاليات اليوم الخميس 21 أكتوبر، بالدورة الخامسة لـ مهرجان الجونة السينمائي الدولي ، وهي تتعكز ولا تقدر على المشي والمرور أمام عدسات المصورين، وذلك بعد تعرضها لـ حادث مؤخرًا. 

وتواجدت الفنانة بشرى على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي - خلال حفل توزيع جوائز منصة الجونة - وذلك بعد الحادث التي تعرضت له مؤخرا، لتؤكد حرصها على متابعة الفعاليات رغم الإصابات التي ظهرت عليها.

حادث الفنانة بشرى في الجونة

حرصت الفنانة بشرى على التواجد بجلسة صور مصر القديمة في السينما، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، رغم إصابتها وتعرضها لحادث أمس خلال فقرة بأحد البرامج مع البلوجر محمد مكاوي.

وظهرت بشرى بكدمات في رأسها ورباط على يديها، وحرص زوجها على أن يتواجد معها.

قام الفنان حسن أبو الروس برفقة الفنانة دينا الشربيني بزيارة الفنانة بشرى في المستشفى وذلك عقب تعرضها لحادث سيارة كانت تستقلها أثناء تصوير أحد البرامج.

وجاءت زيارة حسن أبو الروس لبشرى عقب ساعات قليلة من منع إدارة المهرجان حسن أبو الروس من التواجد علي الريد كاربت.

وكان “صدى البلد” قد كشف  أن إدارة مهرجان الجونة قد أعطت تعليمات للمنظمين أمس الأول الثلاثاء بعدم السماح للفنان حسن أبو الروس بالدخول إلى ريد كاربت وعروض الأفلام والتي تقام علي هامش المهرجان.

وكشف مصدر أن إدارة المهرجان حذرت بشدة المنظمين، من دخول حسن أبو الروس  تحت أي ظرف من الظروف وبالفعل تم إبلاغ أبو الروس بذلك بعد حضوره حيث انتظر في الخارج لمدة زادت على النصف ساعة بعدها تأكد من عدم دخوله ليغادر المكان .

وتواصل صدى البلد مع الفنان حسن أبو الروس والذي رفض الرد على هذا الموضوع .

 

بشرى تتعرض لحادث:

 تعرضت الفنانة بشري لبعض الإصابات بعد تعرضها لحادث سير بسيط أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة ، مع إحدى البلوجرز.

وينشر صدى البلد الفيديو الأول لـ بشرى بعد الحادث، حيث أسرع أصدقائها في نقلها إلى سيارة ملاكي من أجل الذهاب للمستشفى.

وقال كمال زاده رئيس القطاع المالي بمهرجان الجونة إن بشري والمذيع محمد مكاوي بخير وسيخرجان خلال ساعات من المستشفى.

واوضح انهما تعرضا لكدمات بسيطة نتيجة انقلاب السيارة بهما خلال تصويرهم برنامج.

 

حفلات مهرجان الجونة:

يحيي المطرب عمرو دياب حفلا خاصا اليوم  الخميس ،علي هامش فعاليات المهرجان أيضا حيث وصل إلى الجونة  مساء الثلاثاء.

ويعد حفل الهضبة هو الثالث له في مهرجان الجونة منذ إنطلاقه حيث أحيا في الدورة الثالثة حفلا نظمته إحدى الشركات الراعية، والعام الماضي أحيا حفل ختام الدورة الرابعة للمهرجان.

 

حادث بشري الفنانة مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

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