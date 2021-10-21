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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة طلاق نانسي عجرم.. وزوجها يعلق:لا أفهم ماذا يحدث

نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية بعد تداول خبر انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، ما دفع الأخير للرد عبر موقع Btrending اللبناني.

وقال فادي الهاشم في تصريحات لموقع Btrending اللبناني: "نانسي أكيد أمانة، وأتعجب من أين خرجت هذه الأخبار، أنا في طريقي للمنزل لا أفهم ماذا يحدث".

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بفستان لامع.. نانسي عجرم تتألق بأحدث ظهور

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بدون مكياج..نانسي عجرم تتألق فى أحدث ظهور

شائعة طلاق نانسي عجرم

وتعود شائعة طلاق نانسي عجرم إلى الصحفي اللبناني إيلي باسيل، الذي نشر صورة لنانسي وزوجها عبر حسابه بتطبيق انستجرام، وعلق عليها بجزأ من أغنية نانسي "عاتب ولوم" من ألبومها الأخير، وكتب: "عاتب ولوم من غير فراق أكيد هنوصل لإتفاق .. لو مش عشانا في حدّ بينا .. ممكن يضيع من الفراق".

 

أحدث أعمال نانسي عجرم

يذكر أن حددت المطربة نانسى عجرم الأغنيات التى من المقرر أن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من ألبومها الجديد "نانسى 10".

وقالت نانسى عجرم فى لقاء مع et بالعربى: سأقوم بتصوير عدد من الأغنيات بطريقة الفيديو كليب ومنها اغنيتى "أنا جايه معك" و"150".

وأكدت نانسي عجرم أن الأوضاع في لبنان أثرت عليها نفسيا وحتى فنيا، مشيرة إلى أنها أجلت طرح الألبوم أكثر من 3 مرات. 

عجرم نانسي عجرم الفنانة الفنانة نانسى عجرم فادي الهاشم

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