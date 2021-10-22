شركة ألمانية تقوم بتحويل مرسيدس AMG ONE S الي سيارة خارقة بقوة 940 حصان

قامت الشركة الألمانية "بوسايدن" المتخصصة في التحويل و التعديل على السيارات بأجراء عدة تعديلات جريئة و مميزة على السيارة السيدان ، مرسيدس AMG ONE S و تحويلها الي سيارة خارقة جديدة و مختلفة كلياً بمحركات قوية و قدرات مميزة تتوفر بعده إصدارات .

قدرات قوية للسيارة مرسيدس AMG ONE S

و تأتي الفئة الأولي من حزمة التعديلات لمرسيدس AMG ONE S بمحرك S63 تحت غطاء محرك V8 مزدوج التيربو بسعة 4000 سي سي يولد قوة تصل الي 620 حصان و عزم دوران يصل الي 900 نيوتن / متر و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات يقوم بإرسال القوة للعجلات الأربعة .

كما تأتي الفئة الثانية RS 830 بشاحن توربيني تحت غطاء محرك V8 يولد قوة تصل الي 830 حصان و عزم دوران يصل الي 1100 نيوتن / متر .

و جاءت الفئة الثالثة تتوفر بمحرك RS 830+ يولد قوة تصل الي 880 حصان و عزم دوران يصل الي 1200 نيوتن / متر و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى سرعة 100 كيلومتر / ساعة في زمن قدرة 3.2 ثانية بينما تبلغ سرعتها القصوى 350 كيلومتر / ساعة .

و تتوفر الفئة الرابعة RS 830+ بمواصفات قوية و مميزة تتوفر برؤوس أسطوانات ومقاعد صمامات معدلة ، و نظام حقن ماء / ميثانول جديد و متطور يولد قوة تصل الي 940 حصان و عزم دوران يصل الي 1280 نيوتن/متر و تبلغ سرعتها القصوى 350 كيلومتر / ساعة.