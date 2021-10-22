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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تطالب باستكمال محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في أقرب وقت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، اليوم الخميس، إن محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي يأمل في إحيائها، ينبغي أن تُستكمل خلال فترة قصيرة إذا أُريد لها النجاح.

 

وأضاف هوكشتاين، خلال مقابلة مع قناة الحدث أثناء زيارة لبيروت، أن إجراء المحادثات غير المباشرة العام الماضي بين الطرفين في وجود الولايات المتحدة والأمم المتحدة كان منعطفا مهما، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات.

 

وقال: ”ربما يجب أن يكون هناك شكل من أشكال الدبلوماسية المكوكية أولا؛ من أجل تقييم مواقف الأطراف لتحديد إن كان هناك مجال للتفاوض ثم العودة إلى الناقورة وإكمال المفاوضات.“

 

وبدأ لبنان وإسرائيل محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة في أكتوبر 2020 في قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مدينة الناقورة اللبنانية.

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وكان النزاع الحدودي البحري قد عرقل عمليات التنقيب في المنطقة التي يُحتمل أن تكون غنية بالغاز، لكن المحادثات متعثرة منذ ذلك الحين.

 

وقال هوكشتاين، في مقابلة اليوم الخميس، إنه يأمل ألا تستغرق المحادثات وقتا طويلا، مضيفًا: ”أعتقد أننا تعلمنا في هذا النوع من الجهود أن الأمر لو استغرق وقتا طويلا، فإنه لن يحدث.“

 

وتابع: ”ولذلك فنحن بحاجة إلى التركيز والتحرك سريعا.“

ولبنان، الذي لم يكتشف بعد احتياطيات تجارية من الغاز في مياهه،‭‭ ‬‬بحاجة ماسة إلى السيولة من المانحين الأجانب في ظل انهيار اقتصادي متفاقم.

 

وقال هوكشتاين إن حل مشكلة الحدود من شأنه أن يساعد في تخفيف أزمة الكهرباء التي يمر بها لبنان، عن طريق السماح له بتطوير موارد الغاز البحرية لديه.

وردا على سؤال حول اتفاق لتصدير الغاز المصري عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، قال هوكشتاين إن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق ذلك.

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