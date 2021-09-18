رسالة عاجلة من لبنان إلى مجلس الأمن بشأن تنقيب إسرائيل عن الغاز

بعثت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، حول الأنباء عن منح إسرائيل عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر في "حقل كاريش" في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها.

طالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بهدف تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان.

كما طالب لبنان بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

بدوره، طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من وزير الخارجية الحصول على إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل شركة هاليبرتون الأمريكية، عملاق خدمات الحقول النفطية، عقدا للتنقيب في مياه البحر المتوسط.

قال ميقاتي في بيان "لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان".

ولبنان وإسرائيل على خلاف حول ترسيم حدود المياه الإقليمية في البحر المتوسط، ويمكن أن تفتح المفاوضات أمام لبنان باب احتياطيات غاز ضخمة وسط أزمة مالية طاحنة يمر بها.

في وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن قيام إسرائيل بإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر مع لبنان يمثل نقضاً لاتفاق الإطار، وتهديداً للأمن والسلام الدوليين.