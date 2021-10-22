شاهد | تكريم نضال الشافعي عن دوره بمسلسل هجمة مرتدة والاختيار

نشر الفنان نضال الشافعي صورة جديدة أثناء تكريمه عن دوره بمسلسل هجمة مرتدة والاختيار عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

و علق نضال الشافعي علي الصورة قائلا : الف شكر دكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي على تكريمي عن دوري في مسلسل هجمة مرتدة ومسلسل الاختيار ٢.

يذكر ان طمأن الفنان نضال الشافعى جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية بالرئة من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ،وظهر بملامح يبدو عليها المرض من داخل الجيم.

قال نضال الشافعي من خلال البث مباشر : الحمد لله كانت وعكة وبشكر ربنا عليها وبشكر كل اللي وقف جنبي، وجاء لي دعوات كثيرة حلوة من الجمهور، وحسيت بمحبة الناس.

وتابع نضال الشافعي: “ربنا سبحانه وتعالي بيبتلي الواحد ببعض الابتلاءات، لكي يشعر بمحبة الناس، وتلك نعمة كبيرة، وبكرر شكرلي ليكم، ويمكن لولا دعواتكم دي كان الحال غير الحال دلوقتي، وبعتذر لو كنت تعبت قلبكم وشغلتكم، لكن ما ممرت به كان امتحان واختبار صعب”.

وخرج الفنان نضال الشافعي، من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد استقرار حالته الصحية.

و كان قد كشف الفنان نضال الشافعي خلال ندوته في موقع صدى البلد عن تفاصيل وكواليس مسلسل هجمة مرتدة والاختيار 2، ودورهما في نشر الوعي لدى الشباب المصري.

قال نضال الشافعي :" انا شايف إذا كنا بنقول ان مسلسل الاختيار 2 بيجسد المؤامرة التي حدثت على البلد ،فنحن من الممكن أن نقول بأن مسلسل هجمه مرتده ساهم هو الاخر في ذلك؛ فمن الممكن عندما نكتب اسم هجمه مرتده نضع بين قوسين (اختيار 3)" .

أضاف نضال الشافعي :" لان المسلسلين مرتبطين ببعضهما البعض ، فهجمه مرتده تكشف قوى الشر في الخارج ومردودها وخيوط المؤامرة التي حدثت في مصر بعد عام 2011 .

تابع نضال الشافعي :" انا كمواطن عندما كنت أقرا المسلسل او المسلسلين بالتحديد وجدت كم الحقائق في هجمه مرتده انك كانسان عادي اوبسيط هتتفاجأ بيها لانها من ملفات حقيقية، وستنبهر أن ذلك قد حدث .

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