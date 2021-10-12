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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استأصل جزءا من القولون وظهر مؤخرا بالجيم.. تعرف على رحلة نضال الشافعي مع المرض

نضال الشافعي
نضال الشافعي

طمأن الفنان نضال الشافعى جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية بالرئة من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ،وظهر بملامح يبدو عليها المرض من داخل الجيم.

قال نضال الشافعي من خلال البث مباشر : الحمد لله كانت وعكة وبشكر ربنا عليها وبشكر كل اللي وقف جنبي، وجاء لي دعوات كثيرة حلوة من الجمهور، وحسيت بمحبة الناس.

وتابع نضال الشافعي: “ربنا سبحانه وتعالي بيبتلي الواحد ببعض الابتلاءات، لكي يشعر بمحبة الناس، وتلك نعمة كبيرة، وبكرر شكرلي ليكم، ويمكن لولا دعواتكم دي كان الحال غير الحال دلوقتي، وبعتذر لو كنت تعبت قلبكم وشغلتكم، لكن ما ممرت به كان امتحان واختبار صعب”.

خروج نضال الشافعى من المستشفى 

خرج الفنان نضال الشافعي، من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد استقرار حالته الصحية.

طمأنت هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، الجمهور على حالة زوجها الصحية، حيث كشفت آخر تطوراتها.

وقالت هند محمد علي، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن الأزمة بدأت خلال تصوير زوجها أحد المشاهد، وحدث خلاف ما، مما أدى إلى إغضابه  وأثر ذلك على حالته الصحية، حيث حدث انفجار بالقولون.

حسيت بمحبة الناس .. نضال الشافعي يكشف تطورات حالته الصحية

انفجار في القولون.. زوجة نضال الشافعي تكشف تطورات حالته الصحية

عملية نضال الشافعي 

خرج الفنان نضال الشافعي من غرفة العمليات بعد أن أجرى عملية جراحية ثانية أمس الثلاثاء ، وهى عملية جراحية استكمالية للعملية التى أجراها من قبل وقام فيها باستئصال جزء من القولون نتيجة الانفجار الذى تعرض له.

وقالت زوجة نضال الشافعي: “إن نضال خرج من غرفة العمليات بعد أن أجرى العملية الثانية فى القولون”.

وأضافت زوجة نضال الشافعي: “الطبيب المعالج له طمئننا على العملية لكن قال لى إنه يوضع تحت الراعية لمدة 48 ساعة وبعدها ستتضح الأمور”.

وطلب الفنان نضال الشافعى، من جمهوره الدعاء له، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك .

وكتب نضال الشافعى :" من فضل الله على أن رزقنى بأحباء مثلكم دعوا لى فى العملية السابقة ، وفى انتظار دعواتكم حيث أجرى العملية الثانية يوم الثلاثاء إن شاء الله ".

وأضاف نضال الشافعى :" اللهم اشفنى واشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل".

نضال الشافعي عملية جراحية بالرئة فيسبوك المستشفى

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