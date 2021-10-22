بسبب خلافات مالية.. عاطل يشعل النار فى باب محل مغلق بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإشعال النيران بباب أحد المحال المغلقة بدائرة قسم شرطة محرم بك.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) وقيامه بسكب مادة معجلة للإشتعال "بنزين" على باب محل مغلق وإشعال النيران به وأن المحل المشار إليه ملك (صاحب مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين صديق له "محبوس على ذمة إحدى القضايا" ومالك المحل .

باستدعاء مالك المحل وسؤاله.. أيد ما جاء بالفحص وعلل عدم إبلاغه بالواقعة لتصالحه مع المتهم فى حينه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.