عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجموعة فنادق ماينور هوتيلز تدشن أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أعلنت مجموعة فنادق ماينور هوتيلز "Minor Hotels" العالمية عن إنشاء أول مشروع لها بمصر داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت المجموعة التي تمتلك وتدير 527 فندقا ومنتجعا في 55 دولة حول العالم من آسيا إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وغيرها من الدول، إن هذا المشروع هو الأول لها في مصر.

وأضافت الشركة أن المشروع الجديد "Oaks Egypt New Capital Apartments & Suites" سيقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستبدأ أعمال البناء بداية من أوائل العام المقبل، حيث سيتم الافتتاح في عام 2025.

رئيس شركة نوا العقارية يشيد بإنجاز العاصمة الإدارية

خبير عقاري: إقبال كبير على الاستثمار في العاصمة الإدارية

وكشفت المجموعة أن هذا المشروع سيقدم ما يقرب من 400 شقة وجناح إلى السوق في هذه العاصمة الإدارية والمالية الجديدة سريعة التطور.

ومن المقرر أن يقام Oaks Egypt New Capital على جناحين متصلين، وفي الطابق الأرضي سيتم إنشاء منطقة واسعة للبيع بالتجزئة.

وسيضم الجناح الواحد مجموعة من الأجنحة والاستوديوهات، بالإضافة إلى شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، والآخر سيضم 203 أجنحة ذات علامة تجارية.

كما ستشمل المرافق في المكان العديد من المطاعم، وصالة اللوبي، ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى مساحات للاجتماعات والعمل.

وسيحتوي مكان الإقامة أيضا على مسبح أعلى البناية على السطح للضيوف والمقيمين.

مصر أمريكا فنادق العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة الشرق الاوسط

موضوعات متعلقة

خبير عقاري: إقبال كبير على الاستثمار في العاصمة الإدارية

معدلات الإنجاز في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

ميار شريف تودع بطولة تنريقى المفتوحة للتنس بإسبانيا

أفضل دعاء للميت ليلة الجمعة .. مستجاب

أدعية قبل الفجر لا تغفل عن ذكرها.. مستجابة في يوم الجمعة

بقوة 1479 حصان .. تعرف على وحش السرعة بوجاتي ديفو

بحضور 80 شخصية عالمية..آثار أسوان تنهي استعداداتها بنسبة 100٪ لتعامد الشمس

بعد نشر تحقيق دولي لاحتفاظ متحف أمريكي بقطع مسروقة.. حوادث مشابهة لتابوت نجم عنخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

الصحة العالمية تصدر تحذيرا خطيرا بشأن كورونا في الشتاء

متي نتخطى ذروة الموجة الرابعة .. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

الفريق الطبي: تحسن الحالة الصحية للخطيب ولا يزال في المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ