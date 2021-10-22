مجموعة فنادق ماينور هوتيلز تدشن أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت مجموعة فنادق ماينور هوتيلز "Minor Hotels" العالمية عن إنشاء أول مشروع لها بمصر داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت المجموعة التي تمتلك وتدير 527 فندقا ومنتجعا في 55 دولة حول العالم من آسيا إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وغيرها من الدول، إن هذا المشروع هو الأول لها في مصر.

وأضافت الشركة أن المشروع الجديد "Oaks Egypt New Capital Apartments & Suites" سيقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستبدأ أعمال البناء بداية من أوائل العام المقبل، حيث سيتم الافتتاح في عام 2025.

وكشفت المجموعة أن هذا المشروع سيقدم ما يقرب من 400 شقة وجناح إلى السوق في هذه العاصمة الإدارية والمالية الجديدة سريعة التطور.

ومن المقرر أن يقام Oaks Egypt New Capital على جناحين متصلين، وفي الطابق الأرضي سيتم إنشاء منطقة واسعة للبيع بالتجزئة.

وسيضم الجناح الواحد مجموعة من الأجنحة والاستوديوهات، بالإضافة إلى شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، والآخر سيضم 203 أجنحة ذات علامة تجارية.

كما ستشمل المرافق في المكان العديد من المطاعم، وصالة اللوبي، ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى مساحات للاجتماعات والعمل.

وسيحتوي مكان الإقامة أيضا على مسبح أعلى البناية على السطح للضيوف والمقيمين.