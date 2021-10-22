فاز 10 مرات.. الزمالك يتفوق على الأندية الكينية عبر تاريخه في البطولات الأفريقية

يخوض فريق الزمالك اليوم الجمعة مواجهة هامة أمام توسكر الكيني على استاد برج العرب في اياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة “ أون تايم سبورت ”.

وكان الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وواجه الزمالك العديد من الفرق الكينية على مدار تاريخه في البطولات الأفريقية .

أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمباراة توسكر الكيني المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد موقع صدى البلد تاريخ مواجهات نادي الزمالك امام الفرق الكينية :



واجه فريق الزمالك فرق الكينية 13 مرة فاز فى 10 مباريات وحقق تعادل وحيد وخسر مباراتين.

وكانت اول مواجهة للزمالك مع الأندية الكينية عام 1984 أمام فريق جورماهيا حيث انسحب الفريق الكيني في الدقيقة 35 من مباراة الذهاب لدوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك احرز هدفا بينما في لقاء العودة قرر جورماهيا الإنسحاب مرة أخرى واحتساب النتيجة لصالح الزمالك بنتيجة 2-0.

خاض الزمالك نفس الفريق في دور ال16 من البطولة نفسها فى عام ١٩٩٤ وتعادل الفارس الأبيض في الذهاب بنتيجة 1-1 ، وفاز في القاهرة بهدفين لهدف.

وفى عام ١٩٩٨ يلتقى الزمالك مع جورماهيا للمرة الثالثة في دور ال32 كأس أفريقيا أبطال الكؤوس وخسر الزمالك في مباراة الذهاب بهدف دون رد قبل أن يفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة برباعية.

وفي عام 2003 واجه الزمالك السكر الكيني فى دور الـ32 من دورى الأبطال، وفاز بالقاهرة 3-0، وفى كينيا فاز 4-1.

ثم في عام 2005 واجه الزمالك توسكر الكينى فى دور الـ32 من دورى الأبطال، وفاز بكينيا 1-0 بهدف، وفاز بالقاهرة أيضًا بنتيجة 3-1.

وفي عام 2011 تفوق الزمالك ذهابًا وإيابًا علي أولنزى ستارز الكينى، حيث جاءت نتيجة الذهاب 4-0، والإياب بهدف دون رد.

وكانت آخر مواجهات الزمالك مع الفرق الكينية في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية 2018-2019 حيث واجه الزمالك فريق جورماهيا الكيني للمرة الرابعة وخسر الزمالك في الذهاب بنتيجة 4-2 ،وفاز في مباراة الإياب بالقاهرة برباعية نظيفة.