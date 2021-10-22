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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب ثمن مشروبات القهوة .. مشاجرة بأسلحة نارية وشماريخ ببولاق

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخصان بالتشاجر وإطلاق أحدهما أعيرة نارية من طبنجة ، والآخر يقوم بإطلاق ألعاب نارية "شماريخ " تجاه آخرين ، وذلك بإحدى المناطق بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة .

 تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط طرفى المشاجرة وهم طرف أول (مالك مقهى – عامل لدى الأول ، مقيمان بدائرة القسم) ، وطرف ثان (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - سائق ، مقيمان بدائرة القسم) وبحوزة المتهم الثالث والذى يظهر فى مقطع الفيديو المشار إليه (طبنجة – 3 خزينة – عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى- السيارة المستخدمة فى الواقعة المشار إليها) وبحوزة المتهم الرابع (سلاح أبيض "مطواة").

 وبمواجهتهم أقروا بحدوث مُشادة كلامية بين الطرف الأول والمتهم الثالث حول قيمة المشروبات حال جلوسه بالمقهى المشار إليه ، ثم إنصرف وعاد وبرفقته المتهم الرابع، وحدثت المشاجرة بينهم على النحو الوارد بالفيديو  ، كما إعترف المتهم الثالث بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، وبأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعة ،وأن المتهم الرابع هو مطلق الألعاب النارية "الشماريخ ".

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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