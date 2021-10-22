بسبب ركنه سيارة .. مشاجرة بين عمال جراج وشخصين بالاسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول ( عاملان بأحد المحال التجارية) ، طرف ثان (ثلاثة أشخاص "يعملون بأحد الجراجات) بسبب خلافات على أولوية وقوف سيارة.. تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.