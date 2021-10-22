عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: دعم مستمر لتقديم الخدمات الغذائية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن المدينة الجامعية ترعى وتحتضن طلاب الجامعة وتسعى لتقديم كافة الخدمات لهم على أعلى مستوى، وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب .

وصرح الدكتور رفاعي، أن الجامعة تسعي لأن يكون مطعم المدينة الجامعية على أعلى مستوى وهناك دعم مستمر لتقديم الخدمات الغذائية بكفاءة، بداية من طريقة إعداد الطعام وصولا الي تقديم وجبة متكاملة مطابقة لمعايير جودة الغذاء ، وتذليل أي معوقات قد تواجه الطلبة . 

الأحد المقبل .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول إدارة الأزمات و الكوارث

وأضاف نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن هناك تشديد وحرص كبير على تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة داخل أماكن تناول الوجبات بمطاعم المدينة الجامعية واتباع إجراءات السلامة والصحة في إعداد وتقديم الوجبات.

جدير بالذكر أنه قد احتفلت جامعة حلوان بذكرى المولد النبوي الشريف في احتفالية كبري ومميزة نظمتها أسرة من أجل مصر المركزية بالتزامن مع بداية العام الجامعي 2021-2022 وانطلاق الموسم الثقافي.


وعقدت الاحتفالية بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومجموعة كبيرة من السادة العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة ، وذلك بمقر مجمع الفنون والثقافة بالجامعة والذي يرأسه  الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع، وتم الإشراف على تنظيم الاحتفالية من خلال  الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر ومدير معهد إعداد القادة، الأستاذ ياسر الجبالي مسئول الاسرة، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من التشديد على ارتداء الكمامات، وكذلك الحرص على الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم.
 

جامعة حلوان المدينة الجامعية مطعم المدينة الجامعية الخدمات الغذائية اخبار التعليم

ترشيحاتنا

سفير قطر بالقاهرة : مصر عمق إستراتيجي لدول المنطقة

ماليزيا تبدأ التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة بلقاح فايزر للحاصلين على لقاح سينوفاك

جارها هشم رأسها بحجر.. الطفلة جميلة ترقد في غيبوبة بسبب سلسلة فالصو

نووي إيران.. أبرز ملفات لقاء بينيت وبوتين بـ سوتشي

بعوض مخيف يهدد أنحاء إيطاليا.. هل له علاقة بانتشار الفيروسات؟

بث مباشر.. التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطا على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

أول تعليق من ليفربول على إمكانية غياب محمد صلاح 8 مباريات |خاص

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

الحكومة تنفي فرض غرامات على طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

خصم 1% من أجور جميع العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

عينة DNA لحل اللغز.. العثور على جثة طفلة مخنوقة وملفوفة في سجادة بكرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

فيديو

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ