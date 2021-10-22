جامعة حلوان: دعم مستمر لتقديم الخدمات الغذائية للطلاب

قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن المدينة الجامعية ترعى وتحتضن طلاب الجامعة وتسعى لتقديم كافة الخدمات لهم على أعلى مستوى، وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب .

وصرح الدكتور رفاعي، أن الجامعة تسعي لأن يكون مطعم المدينة الجامعية على أعلى مستوى وهناك دعم مستمر لتقديم الخدمات الغذائية بكفاءة، بداية من طريقة إعداد الطعام وصولا الي تقديم وجبة متكاملة مطابقة لمعايير جودة الغذاء ، وتذليل أي معوقات قد تواجه الطلبة .

وأضاف نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن هناك تشديد وحرص كبير على تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة داخل أماكن تناول الوجبات بمطاعم المدينة الجامعية واتباع إجراءات السلامة والصحة في إعداد وتقديم الوجبات.

جدير بالذكر أنه قد احتفلت جامعة حلوان بذكرى المولد النبوي الشريف في احتفالية كبري ومميزة نظمتها أسرة من أجل مصر المركزية بالتزامن مع بداية العام الجامعي 2021-2022 وانطلاق الموسم الثقافي.



وعقدت الاحتفالية بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومجموعة كبيرة من السادة العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة ، وذلك بمقر مجمع الفنون والثقافة بالجامعة والذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع، وتم الإشراف على تنظيم الاحتفالية من خلال الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر ومدير معهد إعداد القادة، الأستاذ ياسر الجبالي مسئول الاسرة، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من التشديد على ارتداء الكمامات، وكذلك الحرص على الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم.

