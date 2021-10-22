تخصيص سانت جيمس لرفاهية أعلى..  تغييرات في تعليمات سيرويت C3

غيَّرت سيتروين من تقليم طرازها C3 الخاص بالمملكة المتحدة من خلال استبدال تقليم الـ Shine ذات المستوى المتوسط بتقليم سانت جيمس.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، التخصيص الجديد من سانت جيمس يكلف 400 جنيه إسترليني أكثر من المستوى الذي حل محله ولكنه يقدم وسائل رفاهية وفخامة أعلى، من أهمها كاميرا عكسية ونوافذ ملونة ومقاعد بنظام راحة أعلى وكل هذه الميزات كانت متوفرة سابقًا في Shine Plus ذات المستوى العالي الأكثر تكلفة.

يتوافر في تقليم سانت جيمس حزمة تصميم خارجي كخيار، وتضم شعارات مميزة للعلامة التجارية كما تضم أيضا مجموعة من عجلات Hellix المصنوعة من سبائك الألمنيوم مقاس 16 بوصة حسب الطلب.

يتوفر تقليم سانت جيمس مع محركات بيجو سيتروين 3 بيور تيك 82 و83 و110 المقترن بعلبة تروس يدوية أوأوتوماتيكية، إضافة حزمة السانت جيمس على محرك البيورتك 83 يبدأ بـ 16.755 جنيهًا إسترلينيًا، في حين أن Puretech 110 يكلف 19.295 جنيهًا إسترلينيًا. فيما يظل الطرازان الأساسيان C-Series و Sense متاحان، وكلاهما يتميز بمحرك بيورتك 83 مع علبة تروس يدوية.

مستوى تقليم الـ Shine plus يظل بلا تغيير يظل ويأتي مع خيار محرك البيورتك 110 بأي علبة تروس يختارها العميل، كما يتوفر مع خيار محرك الديزل BlueHDi

تبدأ الأسعار من 14،180 جنيهًا إسترلينيًا للطراز الأساسي من سيتروين C-Series ، وتبدأ في التصاعد حتى تصل إلى 20،775 جنيهًا إسترلينيًا للفئات والتقليمات الأعلى المزودة بحزمة Shine plus