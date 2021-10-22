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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

صدى البلد

 

شارك النادي الأهلي في 32 نسخة من دوري الأبطال  (تتضمن كأس أفريقيا للأندية البطلة)

البطل ١٠ مرات :
1982علي حساب أشانتى كوتوكو الغاني 
1987 على حساب الهلال السوداني 
2001 علي حساب صنداونز 
2005 علي حساب النجم الساحلي التونسي
2006 على حساب الصفاقسي التونسي 
2008 علي حساب القطن الكاميروني
2012 على حساب الترجي التونسي 
2013  علي حساب اورلاندو بايرتس 
2020 علي حساب الزمالك
2021 علي حساب كايزر تشيفز

الوصيف ٤ مرات : 
1983 :  أمام كوتوكو الغاني
2007 :  أمام النجم الساحلي التونسي
2017 :  أمام الوداد البيضاوي المغربي
2018 :  أمام الترجي التونسي

خرج من النصف النهائي ٣ مرات 
خرج من ربع النهائي ٣ مرات
خرج من دور المجموعات ٥ مرات 
خرج من الدور الأول ٣ مرات 
خرج من الدور الثاني ٤ مرات

لعب الأهلي في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال 
300 مباراة
فاز : 154 مره
تعادل : 83 مره 
خسر : 63 مره 
سجل : 472 هدف
استقبل : 228 هدف

أكبر فوز في البطولة على نادي اطلع بره 0/9 .
و اكبر خسارة أمام صنداونز 0/5

هدافي النادي الأهلي في البطوله : 
محمد ابو تريكه️ 31 هدف 
محمود الخطيب️ 27 هدف
عماد متعب 24 هدف

وفى السطور التالية نستعرض مشوار الأهلى بالتفاصيل بأدغال أفريقيا ....

جاءت بدايتها في 1976 أمام مولوديه الجزائري،

ثم في 1977 خرج من دور الـ 8 امام هارتس أوف أوك (غانا)

في 1981 الانسحاب قبل مواجهه بطل الجزائر نظرا لاغتيال الرئيس السابق انور السادات


1982 جاء النادي الأهلي بطلال لأفريقيا أمام أشانتى كوتوكو الغاني

وفي 1983 خسر النهائي أمام أشانتي كوتوكو الغانى

1987  وحصل على البطولة أمام الهلال السوداني

و خرج من قبل النهائي أمام وفاق سطيف الجزائرى في 1988 بركلات الجزاء الترجيحية.

1990 خرج من دور 16 أمام الترجي بركلات الترجيح

1991 خرج من دور 8  أمام استون فيلا الأوغندي بركلات الترجيح

1998 ودع البطولة في دور الـ32  أمام البن الأثيوبي

1999 خرج من دور الـ8  

2000 خرج الأهلي من من دور الـ8

2001 حصل الأهلي على البطولة أمام صن داونز الجنوب أفريقي

2002 خرج من مجموعة دوري الثمانية

2004 دور الـ32  ودع البطولة أمام الهلال السوداني

2005  حصل على البطولة على حساب النجم الساحلي التونسي

2006 حصل على البطولة أمام الصفاقسي التونسي

2007 خسر النهائي أمام  النجم الساحلي التونسي

2008 حصل الأهلي البطولة من القطن الكاميروني

2009 خرج من دور الـ 16  أمام كانو بيلارس النيجيري

2010 خرج من الدور قبل النهائي أمام الترجي التونسي

2011 خرج من مجموعة دوري الثمانية

2012 حصل على البطولة أمام الترجي التونسي

2013 حصل على البطولة أمام أورلاندو الجنوب أفريقي

2014 خرج من  دور الـ 16  أمام أهلي بنغازي الليبي

2015 ودع البطولة من دور الـ 16 أمام المغرب التطواني

2016 خرج من مجموعة دوري الثمانية

2017 خسر النهائي أمام  الواد المغربي

2018 خسر النهائي أمام  الترجي التونسي

2019 خرج من  دور الـ 8  أمام صن دوانز الجنوب أفريقي

2020 حصل على البطولة على حساب الزمالك

2021 حصل على البطولة على حساب كايز تشيفز الجنوب أفريقي
جدير بالذكر ان نادى القرن افتتح مشوار الحادية عشر نسخة ٢٠٢٢ بتعادل ايجابى خارج الديار مع بطل النيجر ١/١ .....

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