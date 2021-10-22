د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

شارك النادي الأهلي في 32 نسخة من دوري الأبطال (تتضمن كأس أفريقيا للأندية البطلة)
البطل ١٠ مرات :
1982علي حساب أشانتى كوتوكو الغاني
1987 على حساب الهلال السوداني
2001 علي حساب صنداونز
2005 علي حساب النجم الساحلي التونسي
2006 على حساب الصفاقسي التونسي
2008 علي حساب القطن الكاميروني
2012 على حساب الترجي التونسي
2013 علي حساب اورلاندو بايرتس
2020 علي حساب الزمالك
2021 علي حساب كايزر تشيفز
الوصيف ٤ مرات :
1983 : أمام كوتوكو الغاني
2007 : أمام النجم الساحلي التونسي
2017 : أمام الوداد البيضاوي المغربي
2018 : أمام الترجي التونسي
خرج من النصف النهائي ٣ مرات
خرج من ربع النهائي ٣ مرات
خرج من دور المجموعات ٥ مرات
خرج من الدور الأول ٣ مرات
خرج من الدور الثاني ٤ مرات
لعب الأهلي في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال
300 مباراة
فاز : 154 مره
تعادل : 83 مره
خسر : 63 مره
سجل : 472 هدف
استقبل : 228 هدف
أكبر فوز في البطولة على نادي اطلع بره 0/9 .
و اكبر خسارة أمام صنداونز 0/5
هدافي النادي الأهلي في البطوله :
محمد ابو تريكه️ 31 هدف
محمود الخطيب️ 27 هدف
عماد متعب 24 هدف
وفى السطور التالية نستعرض مشوار الأهلى بالتفاصيل بأدغال أفريقيا ....
جاءت بدايتها في 1976 أمام مولوديه الجزائري،
ثم في 1977 خرج من دور الـ 8 امام هارتس أوف أوك (غانا)
في 1981 الانسحاب قبل مواجهه بطل الجزائر نظرا لاغتيال الرئيس السابق انور السادات
1982 جاء النادي الأهلي بطلال لأفريقيا أمام أشانتى كوتوكو الغاني
وفي 1983 خسر النهائي أمام أشانتي كوتوكو الغانى
1987 وحصل على البطولة أمام الهلال السوداني
و خرج من قبل النهائي أمام وفاق سطيف الجزائرى في 1988 بركلات الجزاء الترجيحية.
1990 خرج من دور 16 أمام الترجي بركلات الترجيح
1991 خرج من دور 8 أمام استون فيلا الأوغندي بركلات الترجيح
1998 ودع البطولة في دور الـ32 أمام البن الأثيوبي
1999 خرج من دور الـ8
2000 خرج الأهلي من من دور الـ8
2001 حصل الأهلي على البطولة أمام صن داونز الجنوب أفريقي
2002 خرج من مجموعة دوري الثمانية
2004 دور الـ32 ودع البطولة أمام الهلال السوداني
2005 حصل على البطولة على حساب النجم الساحلي التونسي
2006 حصل على البطولة أمام الصفاقسي التونسي
2007 خسر النهائي أمام النجم الساحلي التونسي
2008 حصل الأهلي البطولة من القطن الكاميروني
2009 خرج من دور الـ 16 أمام كانو بيلارس النيجيري
2010 خرج من الدور قبل النهائي أمام الترجي التونسي
2011 خرج من مجموعة دوري الثمانية
2012 حصل على البطولة أمام الترجي التونسي
2013 حصل على البطولة أمام أورلاندو الجنوب أفريقي
2014 خرج من دور الـ 16 أمام أهلي بنغازي الليبي
2015 ودع البطولة من دور الـ 16 أمام المغرب التطواني
2016 خرج من مجموعة دوري الثمانية
2017 خسر النهائي أمام الواد المغربي
2018 خسر النهائي أمام الترجي التونسي
2019 خرج من دور الـ 8 أمام صن دوانز الجنوب أفريقي
2020 حصل على البطولة على حساب الزمالك
2021 حصل على البطولة على حساب كايز تشيفز الجنوب أفريقي
جدير بالذكر ان نادى القرن افتتح مشوار الحادية عشر نسخة ٢٠٢٢ بتعادل ايجابى خارج الديار مع بطل النيجر ١/١ .....