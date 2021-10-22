 إصابة مواطن خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمقطم

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات واقعة إصابة مواطن خلال مشاجرة بالمقطم بسبب خلافات الجيرة وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص - مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواه" كان بحوزته محدثاً إصابته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في إرتكاب الواقعة.

واعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية