حملة لتنظيف المقابر من أعمال السحر في المنوفية | فيديو

وسط صدمة كبيرة من أبناء محافظة المنوفية عثر بعض الأهالي علي اعمال سحر فوق بعض المقابر في عدة مراكز بالمحافظة مما دفع شباب بمركز اشمون في محافظة المنوفية لتنظيم حملة لتنظيف المقابر من اعمال السحر.

وعقب صلاة الجمعة انطلق الشباب الي مقابر مدينة اشمون يرتدون واقيات وأقنعة في رحلة البحث عن اعمال السحر.

وقال عمرو الصفراى أحد المشاركين أن الحملة جاءت عقب شكاوى من الأهالي بوجود أشياء غريبة داخل المقابر، موضحا أنه تم دعوة الشباب للمشاركة وبدأت اعمال التنظيف.

واكد عثورهم اعلي المقابر علي ملابس ملطخة بدماء وأوراق وسكين وطلاسم مما أدى إلي الشك في وجود اعمال سحر.

وأشار إلي أن حملتهم مستمرة كل يوم جمعه لبحث عن الطلاسم وأعمال السحر وذلك عقب انتشارها وبكثره في الأيام الأخيرة.

وتابع مهدى عجلان أحد المشاركين، أن الحملة مستمرة حيث تم العثور علي كميات كبيرة من اعمال السحر من اعلي أسطح المقابر وكذلك من أمام المقابر.

واضاف، أنه يتم وضع جميع الأعمال التي يتم العثور عليها في مياه بالملح ومن ثم إحراقها، موضحا أن بعض الأعمال شملت تفريق بين الزوجين وأعمال بالمرض والفقر والتفريق بين الأشقاء.

وأشار إلي أن الجميع متطوع من أجل ابعاد الأذى عن الجميع، موضحا أن السحر والحسد موجود في القرآن الكريم.