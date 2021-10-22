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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريم ونغم صالح مفاجأة حفل الموسيقار فتحي سلامة في دار الأوبرا.. الأحد

مريم ونغم صالح في
مريم ونغم صالح في حفل الموسيقار فتحي سلامة

تحل الفنانة مريم صالح والفنانة نغم صالح ضيوفا في حفل الموسيقار فتحي سلامة، في دار الأوبرا المصرية،  وذلك في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل بالمسرح المكشوف.

فتحي سلامة، الموسيقار المصري الحائز على جائزة الجرامي العالمي،  يفاجئ جمهوره بحفل موسيقي غنائي مختلف عن المعتاد يحمل اسم "سينما إلكترونيك"، يقدم خلاله  توزيعات موسيقية إلكترونية للموسيقى التصويرية لفيلم "جنة الشياطين" لمحمود حميدة وفيلم "المسافر" للراحل عمر الشريف.

كما يقدم فتحي سلامة خلال الحفل توليفة موسيقية مميزة لأشهر أغنيات فرقته الشهيرة "شرقيات" بتوزيعات جديدة ورؤية فنية مختلفة بمشاركة عدد من الضيوف،  مع تقديم رائعة غنائية من روائع التراث على طريقته بغناء الأختين مريم صالح ونغم صالح في أول لقاء جماهيري يجمعهم سويا في حفل واحد.

ومن ناحية أخرى،  تنشغل نغم صالح حاليا في وضع لمساتها الأخيرة على مشروع ألبومها الغنائي الجديد الذي تخوض خلاله تجربة تقديم لون "الراب" لأول مرة،  مع انتهائها من تصوير أولى أدوارها السينمائية وتحضيرها لدخول عمل درامي جديد.

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حول مريم صالح 

مريم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 سنة، حفرت اسمها كإحدى أيقونات مجال الموسيقى البديلة في مصر، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، لفتت إليها الأنظار بأول ألبوماتها "أنا مش بغني" بأسلوبها الغنائي الغريب وغير المعتاد في طريقته الأدائية والموسيقية، ومن بعده ألبومها الثاني "حلاويلا"، وصولًا لمشروعها الأخير "الإخفاء"،  من أشهر أعمالها، "أنا مش بغني" و"عاشقة الورد" و"امشي على رمشي"، و"تسكر تبكي".

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