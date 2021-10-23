دعاء للوالدين .. يحفظهما من كل شر ويرحمهما في الدنيا والآخرة

دعاء للوالدين.. أمرنا الله عز وجل ببر الوالدين والإحسان لهما، لما قدما لنا من تضحيات كبيرة، لذا يجب الدعاء لهما، والتعرف على دعاء للوالدين، والأيات القرآنية للوالدين، وأدعية من القرآن والسنة، ودعاء للوالدين مؤثر جداً، ودعاء لحفظ الوالدين

دعاء للوالدين



دعاء للوالدين.. اللهم اغفر لوالديّ جميع ما مضى من ذنوبهم، واعصمهم فيما بقي من عمرهم، وارزقهم عملا زكياً ترضى به عنهما.



اللهم لا تجعل لهما ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرٍجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضاً ولهما فيها صلاح إلا قضيتها.

اللهم لا تجعل لهما حاجة عند أحد غيرك، اللهم وأقر أعينهما بما يتمنياه لنا في الدنيا. اللهم اشفِ والدينا شفاءً لا يغادر سقماً، وألبسهما لباس العافية.



آيات قرآنية للوالدين

قال الله تعالى في سورة الأحقاف " «وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ". صدق الله العظيم

وقوله عز وجل: «وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا»، [النساء:36].

وقوله سبحانه: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» [الأنعام:151].

أدعية من القرآن والسنة

رب اغفر لي ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ وأن أعمل صالحاً ترضاه.

وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.

رب اغفر لي ولوالديَّ.

رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالديَّ وللمؤمنين يوم يقوم لحساب

دعاء للوالدين مؤثر جداً

اللهم ارزقهما الجنة وما يقربهما إليها من قول أو عمل، وباعد بينهما وبين النار وبين ما يقربهما إليها من قول أو عمل.

اللهم شفّع فيهم نبينا ومصطفاك، واحشرهم تحت لوائه، واسقهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمآ بعدها أبداً.

اللهم مدّ لهم في قبرهم، مد بصرهم، اللهم أنزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم افسح لهم في قبرهم، ونوّر لهم فيه برحمتك يا أرحم الرحمين.

اللهمّ اجزهم عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً. اللهمّ أنزلهم منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً.



دعاء حفظ الوالدين

"اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على أبي وأمي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرهم لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لهم في عُمرهم بركة يهنئهون بها في معيشتهم، وتلبسهم بها ثوب العافية في قلبهم، وروحهم، وعقلهم، وجسدهم، واغنهم من فضلك، وأعِنهم في حِلهم وترحالِهم وذهابهم وإيابهم، وأطل في عمرِهم مع العافية في صحتهم ودينهم، واجعل اللهم آخر كلامهم من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنزلهم منازل الشهداء والصدقين في قبرهم، ومد لهم مد البصر وأنر طريقهم، واكفهم جوابِ الملكين، واكفهم كل هول دون الجنة حتى تبلغهم إياها، وأسبِغ عليهم من سترك يا ستار، فلا تهتك لهم سترًا، ولا تفضح لهم أمرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تشمِت بهم عدو، وثبت عليهم عقلهم ودينهم وإيمانهم".