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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أليز ليبيك

مطربة أمريكية تطلق أول كليب مصري يتم تصويره داخل الأهرامات |شاهد

صدى البلد

انتهت المطربة الأمريكية أليز ليبيك، الشهيرة بلقب "آمون ستار" من تصوير أحدث أغنيات ألبومها الجديد "It Was Just a Kiss" والمقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب خلال أيام، يمزج بين "الأنيميشن" والمشاهد الواقعية.

 

 

وتخوض أليز ليبيك عبر الألبوم الجديد انطلاقة غنائية جديدة لها نحو العالمية من مصر،  بعد قرارها تغيير اسمها الفني إلى "آمون ستار"، المستوحى من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء،  تزامنا مع تحضيرها ألبوم جديد يحمل اسمها يضم 10 أغنيات مختلفة، باللغة الإنجليزية وتنوي طرح أغنياتها فرادى بواقع أغنية كل أسبوعين على طريقة الفيديو كليب.

 

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وتقدم آمون ستار مفاجأة مثيرة من نوعها خلال الألبوم عبر إطلاق فيديو كليب أغنية "It Was Just a Kiss"، الذي تم تصويره في منطقة الأهرامات بالجيزة،  ويعد أول كليب مصري يتم تصوير مشاهده الحقيقية من داخل الهرم، ومزجه بتقنيات عالية من "الجرافيكس" و"الرسوم ثنائية الأبعاد"، في تجربة بصرية غير معتادة في الكليبات المصرية بشكل عام.

 

وتجسد آمون ستار خلال الكليب عالما خياليا لمصر القديمة وزمن الفراعنة بشكل فيلم قصير "أنيميشن"، يسافر بالزمن لوقت الآلهة الفرعونية والمصريين القدماء،  ويحكي مغامرة "ستار" المشوقة مع إله الموت أنوبيس، في حكاية بصرية خاطفة مشابهة لجماليات "الإنيمي الياباني" بجودة الرسوم المتحركة،  كأول فيديو كليب مصري يتم تقديمه بهذه الصورة الإبداعية من حيث الرسم والجرافيك والقصة والموسيقى.

 

 

وكشفت إليز ليبيك سر تغيير اسمها الفني لآمون ستار قائلة: "عندما كنت في زيارة خاصة لمقبرة خوفو في الأهرامات فوجئت بانطفاء الأنوار وعم الظلام المكان لقرابة نصف ساعة،  دخلت في لحظتها في حالة وحي وتأمل عندما وجدت نفسي أرى وأتخيل تفاصيل من زمن الفراعنة وكأني سافرت بالزمن،  وتجسدت أمامي صورة للإله آمون، وشعرت أنها لحظة حقيقية وليست مجرد خيالات فقدان وعي،  ومن وقتها قررت أن يكون لقبي مستوحى من تلك اللحظة،  كي اتذكرها دائما".

 


إليز ليبيك،  مطربة وملحنة وكاتبة أمريكية الأصل استقرت في مصر منذ 5 سنوات،  ودشنت من القاهرة رحلتها الغنائية نحو العالمية بحصولها على عدة جوائز موسيقية عالمية من بينها "Hollywood Music In Media Awards" عن أغنيتها "We Are All Inflected".
بجانب حصولها على جائزة Global Music Awards المشابهة لجوائز الجرامي عن البومها السابق Origin، شاركت خلاله بثلاث أغنيات صوفية مع المنشد محمود التهامي.

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المطربة الأمريكية اليز ليبيك امون ستار الأهرامات خوفو

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