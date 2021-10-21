ثقافة أسوان تنظم فعاليات فنية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة أسوان فعالية ثقافية بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حضرها اللواء أيمن رضا السكرتير العام للمحافظة، ومحمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى.

وشهدت الفعاليات عقد محاضرة بعنوان "أخلاق الرسول (ص)" ألقاها الشيخ حسن عبدالسيد إمام وخطيب أشار فيها إلى أن رسول الله عرف وسط أهله وقبيلته بأخلاقه السامية وصدقه وأمانته، واصطفاه الله عز وجل لينزل عليه الوحي ويدعو للدين الإسلامي الحنيف، ليكون النبي الأشرف خاتم الأنبياء والمرسلين، كما أنه أول من طبق قواعد القرآن الكريم على نفسه قولًا وفعلًا، ليكون نبراسًا للعالمين، كما تميز بمعاملته الطيبة لزوجاته، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها بقصيدة "يثرب النور" لحسنى الاتلاتى، وعبد الباسط عبدالحميد "يا عاشقين النبى"، بجانب ورشة فنية "عروسة المولد" للفنانات يارا محمود ومنى يونس وفاطمة علوانى باستخدام ورق الفوم والكريشة، معرض منتجات أسواني.

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وقدم عرض لفرقة كورال قصر ثقافة أسوان بقيادة علاء عبدالمجيد قدموا خلاله مجموعة من الأغانى المتنوعة منها "بالمشيئة، الله على رسول الله، من مكة للمدينة، قمر"، وغنت فرقة كورال العقاد بقيادة أحمد موسى "المسك فاح، اللهم صلى وسلم، كما قدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء مجموعة من الأغانى "صلى على النبى، أول كلامى، إيه العمل يا أحمد، المسك فاح"، يا مغرمين بالنبى.

وقدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية عدة أغانٍ منها "ماشى بنور الله، قل ادعو الله، لجل النبى، الله الواحد الصمد، ولما بذكر اسمك، عليك سلام الله، يا سيد الخلق، وفى الختام قدمت فرقة السباعية للإنشاد مجموعة من التواشيح والمديح النبوية منها "الهاشم العربى، تقول آمنة، ناديت من هذا، ولد المشرف، ابشرى بالغالى، يا آمنة بشراكِ، قمر.



هذا ووسط أجواء روحانية شهدت مختلف مراكز ومدن محافظة أسوان منذ مساء الإثنين وحتى الساعات الأولي من صباح الثلاثاء إحتفالات متواصلة على مدار الساعة لإحياء الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف.

وقد رصدت عدسة " صدى البلد " كافة الأجواء الإحتفالية التى شارك فيها وشهدها الآلاف من المواطنين بمحافظة أسوان والمحافظات المجاورة على ساحة أرض المعارض بجوار المسلة الناقصة بمدينة أسوان للإحتفال بالليلة الختامية للمولد النبوى الشريف.

ثقافة أسوان تنظم فعاليات فنية للإحتفال بالمولد النبوي الشريف

ثقافة أسوان تنظم فعاليات فنية للإحتفال بالمولد النبوي الشريف

ثقافة أسوان تنظم فعاليات فنية للإحتفال بالمولد النبوي الشريف

ثقافة أسوان تنظم فعاليات فنية للإحتفال بالمولد النبوي الشريف

ثقافة أسوان تنظم فعاليات فنية للإحتفال بالمولد النبوي الشريف