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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

40 عاما لم يغادر الدير.. سانت كاترين تودع الراهب ياني

الراهب ياني
الراهب ياني

قضى الراهب ياني ليفارس  في دير سانت كاترين ٤٠ عاما راهبا عابدا في الدير لايغادره مطلقا، حتي أصبح من علامات الدير بالنسبة للزوار والسياح، لكن ودع الحياة أمس الأول عن عمر يناهز الثمانين عاما .


ونعي دير سانت كاترين  ورهبان الدير وبدو سانت كاترين الراهب ياني ليفارس الذي كان يتميز بطيبة القلب والأخلاق ومساعدة المحتاجين .


وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح، إن الراهب الراحل كان طيب القلب يتميز بالاخلاق ومساعدة الناس مشيرا إلي أنه كان يخدم الزوار  الذين يحضرون لزيارة دير سانت كاترين مشيرا إلي أنه قضي ٤٠ عاما من عمره راهبا داخل الدير لم يغادره.


وسوف يدفن الراهب في مقبرة غرفة الجماجم  الموجودة بالدير  والتي ىيدفن بها جميع الرهبان الذين توفوا في دير سانت كاترين.

وقدم بدو مدينة سانت كاترين العزاء لمطران الدير الانبا ديميانوس دميتري  ولكل رهبان الدير في وفاة الراهب ياني ليفارس.


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الراهب ياني

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الراتب ياني دير سانت كاترين السياح جنوب سيناء

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