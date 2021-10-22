بنزيما يواجه شبح الغياب عن كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

تحيط حالة من الغموض بشأن مشاركة كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد أمام برشلونة، في المباراة المقرر لها، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “ موندو ديبورتيفو”، أن بنزيما تدرب بمفرده، اليوم، الجمعة، في الحصة التدريبة قبل الأخيرة لـ ريال مدريد، استعدادا لخوض كلاسيكو برشلونة، بسبب تعرضه لإصابة في قدمه، خلال مواجهة شاختار الأوكراني، التي أقيمت، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن تدريبات ريال مدريد الجماعية، اليوم، الجمعة، شهدت مشاركة كاملة، لـ داني كارفخال وإيدين هازارد.

يذكر أن كريم بنزيما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 9 أهداف.

برشلونة ضد ريال مدريد:

يتسلح فريق برشلونة بقيادو مديره الفني رونالد كومان، بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على ريال مدريد، في مواجهة الأحد، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وخاض برشلونة 8 مباريات، في مسابقة الدوري الإسباني حتى الآن، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في لقاءات، وخسر في مناسبة وحيدة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ريال مدريد، في خطف الثلاث نقاط من برشلونة، لمواصلة مطاردة ريال سوسيداد على الصدارة.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، خلف ريال سوسيداد متصدر الترتيب بـ 20 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز السابع بـ 15 نقطة.