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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

على خطى سمكري البني آدمين| تعرف على عقوبة ميكانيكي زور شهادة ماجستير العلاج الطبيعي

الشهادة المزورة
الشهادة المزورة

أعلنت نقابة العلاج الطبيعي، القبض على شخص انتحل شخصية اخصائي علاج طبيعي، في مدينة العاشر من رمضان بمحافظ الشرقية، وتبين أنه يعمل فني هندسة ميكانيكية، بإحدى الشركات، وأقدم على تزوير شهادة ماجستير من كلية العلاج الطبيعي في جامعة المنصورة.

وأكدت نقابة العلاج الطبيعي، في بيانها أنه في إطار الجهود الرامية والمبذولة والمستمرة نحـو مطاردة الـدخلاء والنصابين، وبالتعـاون مـع السـادة المسؤولين مـن الأجهـزة التنفيذية، وبناءاً على رصد النقابة العامة لهؤلاء المزورين تم الآتي..

  • القبض على النصاب و المزور/ محمود محمد فتحي مصطفي عبد العزيز بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية
  • العمل: فني هندسة ميكانيكية - شركة كايرو قطن طبقا للبطاقة الشخصية
  • التزوير: شهادة ماجستير علاج طبيعي – كلية العلاج الطبيعي في جامعة المنصورة محتومة من جامعة القاهرة

وفي هذا الصدد، يستعرض "صدى البلد"، العقوبة التي قررها قانون مزاولة مهنة الطب بشأن العقوبات الموقعة على منتحلي صفة طبيب خلال السطور التالية.

إخلاء سبيل "سمكري البني آدمين"

تشميع سمكري البنى ادمين| العلاج الطبيعي تحذر وهذه عقوبة منتحل صفة طبيب

عقوبة منتحلي صفة طبيب  

وينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، ففي المادة (10) من القانون أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بـ العقوبتين معا».

غلق العيادة ونزع اللوحات 

ويأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، ويجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما نصت المادة (11) من القانون أنه «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب».

ويعاقب أيضا «كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

كما نصت المادة (12) على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».

وفقا للمادة (6) من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

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العلاج الطبيعي نقابة العلاج الطبيعي جامعة المنصورة ماجستير تزوير شهادة ماجستير العاشر من رمضان الشرقية كايرو قطن

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