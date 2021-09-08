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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب العلاج الطبيعي يفتح النار على سمكري البني ادمين

سمكري البني أدمين
سمكري البني أدمين

شن الدكتور سامي سعيد النقيب العام للعلاج الطبيعي، هجوما حادا على ما يعرف بـ سمكري البني أدمين، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.


وأضاف  الدكتور سامي سعيد، هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن نقابة العلاج الطبيعي هى أول من حركت بلاغ ضد ما يسمى بـ سمكري البني أدمين، مشيرا إلى أن كلمة سمكري تثير الضحك والاشمئزاز وهذا الأمر غير مقبول.


وتابع الدكتور سامي سعيد النقيب العام للعلاج الطبيعى، أن هناك مشاهير ذهبوا إلى هؤلاء الأشخاص أمرا مؤسف، مستدركا أن هذا السمكري لقى رواج على السوشيال ميديا ويجب التصدي له.


وأكد  الدكتور سامي سعيد النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن نقيب العلاج الطبيعي يفتح النار على سمكري البني أدمين، متابعا أن وجود أماكن تحمل أسم سمكري البني أدمين أمر يثير السخرية، وفنانين ومشاهير أبرز ضحايا سمكري البني أدمين.


وأكمل الدكتور سامي سعيد النقيب العام للعلاج الطبيعي، أنه هناك فوضى طبية في الشارع تحتاج لتقنين، ونحتاج لتعديل تشريعي لزيادة عقوبة من يمارس مهنة العلاج الطبيعي دوزن ترخيص وتصل إلى 10 سنوات إلى جانب الغرامة.

فيما قال قال سامي سعد نقيب اخصائي العلاج الطبيعي ، إن ما يقوم به  "سمكري البني آدمين" وأمثاله يتنافى مع علم الحركة ، مؤكدا أن هناك الكثير من الضحايا نتيجة عمل هذه الحركات .

 


وأضاف سامي سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، أن ما يقوم به "سمكري البني آدمين" عبارة عن نصب وليس له اى علاقة بالعلم ، مؤكدا أن ما يقوم عبارة عن أفعال يجرمها قانون المنشآت الطبية .

 


وأوضح سامي سعد ، ان هذه الحركات العنيفة لا يمكن عملها دون النظر الى اشاعات وتحاليل ، لافتا إلى أن جلسات العلاج الطبيعي تحتاج إلى توجه من الطبيب .

 


وتابع : ان دكتور العظام والأعصاب هم المنوطين بهذه التمارين وهم من يقومون بطلبها من المريض .

سامي سعيد النقيب العام سمكري البني حركت بلاغ ض عزة مصطفي ضحايا سمكري

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