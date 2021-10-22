رئيس المصريين الأحرار: ستشاهدون الحزب فى ثوب جديد يليق بالجمهورية الجديدة

أعرب رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل، عن سعادته باكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الانتخابات الداخلية للحزب منذ اللحظة الأولى مساء اليوم، وذلك لانتخاب الأمين العام للحزب، و6 أعضاء للمكتب السياسي.

وأكد "خليل" أن المرحلة المقبلة هامة في تاريخ الحزب، وأنهم سيشاهدون الحزب فى ثوب جديد يليق بالجمهورية الجديدة.



وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أننا نعد الجميع، أن الحزب سينطلق للأمام خلال الفترة المقبلة، ويعد بتقديم كوادر جديدة، بعد تشكيل اللجان المتخصصة، موجها التهنئة للأمين العام الجديد للحزب الدكتورة هبة واصل لفوزها بالتزكية.

وشدد خليل على ضرورة وقوف جميع أعضاء الحزب جوار بعضهم البعض، معتبرا أن كثرة العدد ليست مهمة قدر التنظيم، وأنه دائما ما يفوز المرشح الأكثر تنظيما وليس الأكثر شعبية.

وتابع:" المصريين الأحرار لديه مبادئ وأهداف كثيرة فى كتاب كبير، يحتاج للتنقيح بعض الشيء، وسيكون هناك لجنة من الحزب ستقوم بذلك، ويتم طباعته فى كتيبات".