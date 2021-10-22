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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصادم 3 سيارات ينهي حياة 3 أشخاص ويصيب 9 أخرين بسوهاج

صدى البلد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون إثر حادث تصادم بين ثلاثة سيارات على طريق سوهاج البحر الأحمر، اليوم، بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع تصام بين ثلاثة سيارات ووجود مصابين ووفيات.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ما أدى إلى إصابة كل من “أ.ع - 45 عامًا - يقيم دائرة مركز نجع حمادي - مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وع.ع.م - 29 عاما - يقيم بمركز نجع حمادي - مصاب بكدمات بالجسم، وك.ص.ع - 25 عاما - يقيم دائرة مركز سوهاج - مصاب بكدمات بالجسم، وع.ع.م - 21 عاما - يقيم بمحافظة قنا - مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وإ.ع.ع - 18 عاما - يقيم بمحافظة قنا - مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري”.

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"أ.خ.ع - 30 عاما - يقيم ناحية بنها - مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، وح.ح.أ - 23 عاما - يقيم ناحية قليوب - مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وع.ر.ع - 24 عاما - يقيم نجع حمادي - مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليسري، وحسين. ا. م - 24 عاما - يقيم نجع حمادي - مصاب بسحجات وكدمات بالجسم".

ومصرع كل من "ر.ع.ي - 42 عاما - مقيم ناحية السنبلاوين، وأ.م.س - 53 عاما - مقيم بمحافظة قنا، وح.م - 40 عاما - مقيم الدقهلية".

تم نقل المصابين إلى مستشفتي سوهاج العام والجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وتم نقل الجثث إلى مستشفى أخميم المركزي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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