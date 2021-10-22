حماة الوطن يحتفل بالمولد النبوي.. ويكرم حفظة القرآن الكريم

عقد حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، منذ قليل، بحضور عدد من قيادات الدولة والأحزاب ونواب الغرفتين التشريعيتن للنواب والشيوخ.



وكرم الحزب عدد من حفظة القران الكريم، حيث سلمهم الدروع والجوائز، الفريق جلال الهريدي، و اللواء طارق نصير، أمين حزب حماة الوطن، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بالحزب، والشيخ أحمد ترك أمين أمانة الشئون الدينية.



ومن بين الحضور اللواء حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.



وشارك بالحضور من خارج الحزب النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف.



وبدأ اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، كلمته قائلاً: أتوجه بالحب والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خرج بالدولة من الظلمات إلى النور، وصولاً للجمهورية الحديدة وبالمواطن المصري لحياة كريمة.



وتابع أن حماة الوطن حزب كل المصريين يعمل وفق توجهات الدولة لصالح الوطن والمواطن، نعمل على الخروج بالمواطن المصري لحياة كريمة.



من جانبه قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية: "الاحتفال بالمولد النبوي يعني الفرحة والسرور لكل أرض وبقعة مصرية بمولد خير الأرض، وأهم مقومات بناء الإنسان هو أن يسعد الإنسان فرحاً بسيدنا مولانا رسول الله".



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، البر بالأوطان هي رسالة يوم المولد النبوي الشريف فهو بعث ليلقن البشرية البر بمفهومه الواسع ومنها البر بالأوطان، فالكثير من التيارات المتطرفة تشوه الوطن من منطلقات فكرية مغلوطة، وفندتها وواجهتها في كتابي الحق المبين في الرد على المتلاعب بالدين"، والذي ترجم إلى ١٤ لغة.



وأضاف: "ننطلق اليوم إلى الركيزة العظمى التي نشأ لها هذا حزب حماة الوطن وجميع الأحزاب، وهي الانطلاق من محبة الوطن والمعرفة العظيمة لهذا الوطن، الانطلاق من تعظيم مؤسسات هذا البلد، وتعظيم جيش مصر العظيم والوفاء لتاريخ هذا الوطن وحضارته من الكتاب".