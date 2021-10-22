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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد خطير يواجه "اوكوس" ويحد من طموحات الولايات المتحدة على مواجهة الصين | تقرير

رئيس امريكيا ورئيسا
رئيس امريكيا ورئيسا وزراء بريطانيا واستراليا - اعلان اوكوس

أدى تحول الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية إلى آسيا إلى تأجيج التوترات بين دول المحيطين الهندي والهادئ مع تشكيل التحالف العسكري فيما بينهم أوكوس AUKUS، وهو تحالف ثلاثي لأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بدأ بعض الخبراء في التكهن بأن طموح أمريكا الطويل الأمد للسيطرة على الصين في المنطقة بدأ يتشكل أخيرًا.
 

وأعربت إندونيسيا وماليزيا عن تحفظات جدية بشأن استحواذ أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية بموجب الاتفاق الأمني ​​الثلاثي، المعروف باسم اوكوس AUKUS.
 

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وقال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين بن عبد الله في مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي “على الرغم من أن هذا البلد ليس لديه القدرة على إنتاج أسلحة نووية ، فإننا قلقون وقلقون”.
 

البيان الصادر عن أعضاء الآسيان ، حتى بعد أن أوضحت أستراليا الشهر الماضي أن AUKUS كان مجرد تعاون تكنولوجي لتطوير قدرات دفاعية جديدة ، يوضح مدى تعقيد العلاقات في جنوب شرق آسيا ومدى عمق خطوط الصدع الإستراتيجي في كانبيرا مع أعضاء الآسيان.

وتتألف رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
 

ويقول سواران سينج، أستاذ الدبلوماسية ونزع السلاح في مركز السياسة الدولية والتنظيم ونزع السلاح بجامعة جواهر لال نهرو في دلهي، إن تراجع شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن وإدارته في الداخل، دفع الولايات المتحدة إلى اتباع المزيد من سياسات المواجهة الترامبية تجاه الصين، ودفع شركائها في التحالف إلى التطور المفاجئ لـ AUKUS.
 

واضاف: كانت الاستجابة الحادة لفرنسا للتطور مفهومة لأن سرور الهند واليابان بتشكيل AUKUS أدى إلى الدعاية المفرطة للاتفاقية العسكرية؛ لكونها تركز على الصين. 

 

وقد وضع هذا أستراليا في موقف دفاعي لتجنب عرقلة علاقاتها المتوترة بالفعل مع الصين، وفقا لـ سينج.

 

وفي الأسبوع الماضي، أشار وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين إلى أن أعضاء الآسيان قد يتوصلون إلى بيان مشترك يوضح “الرد المشترك من قبل الدول الأعضاء على أوكوس AUKUS”.
 

ومن جانبه، وقال خبراء في منهجية التقييم الاستراتيجي الصافي والألعاب الاستراتيجية لوكالة سبوتنيك الروسية، أنه "من المؤكد أن أوكوس تثير قلق بعض ريش الآسيان لأنها زادت من قلق الآسيان بشأن دورها المحوري في التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني ​​والحوار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. القوى العظمى 


ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه سيكون من الصعب على الآسيان التوصل إلى إجماع حول AUKUS بالنظر إلى أن هذه الدول تتعامل مع متطلباتها الدفاعية بشكل فردي ، على عكس التحديات الاقتصادية للمجموعة.


وأشار العديد من الخبراء إلى إحجام الهند عن إضافة بُعد عسكري إلى الرباعية - وهي مجموعة غير رسمية من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند في المحيطين الهندي والهادئ - كسبب وراء إنشاء أوكوس. 

وفي الوقت نفسه ، تثار تساؤلات حول ما إذا كانت أستراليا ستستمر في 'اللعب على مستوى أعلى بكثير وزيادة القدرات الأمريكية' حتى في الوقت الذي ستتلقى فيه البحرية الملكية الأسترالية غواصات نووية في السنوات الـ15-20 المقبلة.
 

ويعتري صفقة الغواصة الشكوك - من حيث التكلفة والمخاطر والجداول الزمنية. 

ولا يمكن معرفة حالة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين عند النقطة التي أبحرت فيها الغواصة الأولى ، ولا رغبة الرؤساء الأمريكيين المستقبليين في الحفاظ على المنافسة مع بكين ، وفقا لما كتبه ريتشارد مود ، مسؤول أمني أسترالي كبير سابق ومدير السياسة الآن في جمعية آسيا بأستراليا.

وبالكاد بعد أسبوع من أول قمة شخصية في واشنطن، يشير رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى أن بلاده 'استفادت بشكل كبير' من النمو الاقتصادي للصين ، وبالتالي 'تعتقد أنه من الضروري التصرف بمسؤولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ'.
 

وقال "لا أعتقد أن الهند وأستراليا تعتبران رباعية كشيء يحتاج إلى التوازن فيما يتعلق بالصين. هذا ليس الهدف. قال موريسون في إحاطة إعلامية عبر الإنترنت إن هدفنا في العمل معًا هو ضمان أننا نشجع حرية ومنفتحة في المحيطين الهندي والهادئ ، وكل من يريد المشاركة في ذلك ، بما في ذلك الصين ، هو شريك مرحب به في هذه القضية.
 

وجاء رد فعل موريسون على خلفية تحذيرات المحللين الذين توقعوا المزيد من الانتقام الاقتصادي لأستراليا من أكبر شريك تجاري لها ، الصين. 

وفرضت الصين رسوم استيراد على الشعير والنبيذ الأسترالي وخلقت حواجز على منتجات مثل الأخشاب والفحم. 

وتم اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة العام الماضي عندما دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق في أصول الفيروس كورونا.
 

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