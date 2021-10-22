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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظات في 24 ساعة| وفاة سيدة بحقنة خاطئة في المنوفية.. فتاة توزع المال على المواطنين في شوارع سوهاج..تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

وفاة سيدة- ارشيفية
وفاة سيدة- ارشيفية

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.

 

وفاة سيدة بحقنة خاطئة في المنوفية

لقيت سيدة مصرعها داخل مستشفي خاصة بقرية الخطاطبة بمركز السادات في محافظة المنوفية أثر حقنة خاطئة. وكشف مصدر بمديرية الصحة لـ«صدى البلد»، أن السيدة تبلغ من العمر 32 عاما وتوفيت في الحال عقب إعطائها حقنة خاطئة أثناء تلقيها العلاج بالمستشفى. وقررت النيابة التحفظ علي صاحب المستشفي وممرضة، والتحقيق في الأمر.

 

الأنبا “ لوكاس” رئيسا لبيت العائلة المصرية بـ أسيوط

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، ورئيس بيت العائلة المصرية ، قرارا بتكليف الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح ومدينة أسيوط الجديدة، رئيسا لفرع بيت العائلة المصرية بأسيوط

 

تحقيق عاجل في واقعة إصابة طالب بـ 65 غرزة بمدرسة خاصة في الغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لمتابعة اشتراطات الأمن والسلامه بمدرسة خاصة بمدينة طنطا عقب إصابة طالب بجرح قعطي بطول 65 غرزة داخل فناء المدرسة خلال اليوم الدراسي.

 

إصابة 7 أشخاص في حادث اصطدام بسيارة في الشرقية

أصيب 7 أشخاص، بكدمات وكسور بسيطة بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة بهم بقرية بنايوس ناحية موقف المنصورة بمركز الزقازيق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية

 

40 عاما لم يغادر الدير.. سانت كاترين تودع الراهب ياني

قضى الراهب ياني ليفارس في دير سانت كاترين ٤٠ عاما راهبا عابدا في الدير لايغادره مطلقا، حتي أصبح من علامات الدير بالنسبة للزوار والسياح

 

حملة لتنظيف المقابر من أعمال السحر في المنوفية | فيديو

وسط صدمة كبيرة من أبناء محافظة المنوفية عثر بعض الأهالي علي اعمال سحر فوق بعض المقابر في عدة مراكز بالمحافظة مما دفع شباب بمركز اشمون في محافظة المنوفية لتنظيم حملة لتنظيف المقابر من اعمال السحر.

 

ادعوا لاخويا يرجع لمراته.. موقف غريب من فتاة يثير الجدل على السوشيال ميديا

لفتة طيبة ظهرت بها فتاة ثلاثينية من ابناء محافظة سوهاج، اكتسحت صفحات موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بعدما وزعت عدة أكياس تحتوي على شكولاتة ومال فئة خمسة جنيهات، وورقة صغيرة يعلوها بعض الكلمات التي تجعل الموقف يُقشعِر الأبدان.

 

وسط حضور كثيف.. كيف احتفلت مصر بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني؟

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان حدوث أعرق ظاهرة فلكية عرفها التاريخ والمتمثلة فى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى حيث شهدها نحو 3 ألاف سائح وزائر من مختلف دول العالم.

المحافظات المنوفية حقنة خاطئة بيت العائلة المصرية بـ أسيوط مدرسة خاصة الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم أعمال السحر تعامد الشمس

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