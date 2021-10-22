المحافظات في 24 ساعة| وفاة سيدة بحقنة خاطئة في المنوفية.. فتاة توزع المال على المواطنين في شوارع سوهاج..تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.

لقيت سيدة مصرعها داخل مستشفي خاصة بقرية الخطاطبة بمركز السادات في محافظة المنوفية أثر حقنة خاطئة. وكشف مصدر بمديرية الصحة لـ«صدى البلد»، أن السيدة تبلغ من العمر 32 عاما وتوفيت في الحال عقب إعطائها حقنة خاطئة أثناء تلقيها العلاج بالمستشفى. وقررت النيابة التحفظ علي صاحب المستشفي وممرضة، والتحقيق في الأمر.

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، ورئيس بيت العائلة المصرية ، قرارا بتكليف الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح ومدينة أسيوط الجديدة، رئيسا لفرع بيت العائلة المصرية بأسيوط

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لمتابعة اشتراطات الأمن والسلامه بمدرسة خاصة بمدينة طنطا عقب إصابة طالب بجرح قعطي بطول 65 غرزة داخل فناء المدرسة خلال اليوم الدراسي.

أصيب 7 أشخاص، بكدمات وكسور بسيطة بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة بهم بقرية بنايوس ناحية موقف المنصورة بمركز الزقازيق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية

قضى الراهب ياني ليفارس في دير سانت كاترين ٤٠ عاما راهبا عابدا في الدير لايغادره مطلقا، حتي أصبح من علامات الدير بالنسبة للزوار والسياح

وسط صدمة كبيرة من أبناء محافظة المنوفية عثر بعض الأهالي علي اعمال سحر فوق بعض المقابر في عدة مراكز بالمحافظة مما دفع شباب بمركز اشمون في محافظة المنوفية لتنظيم حملة لتنظيف المقابر من اعمال السحر.

لفتة طيبة ظهرت بها فتاة ثلاثينية من ابناء محافظة سوهاج، اكتسحت صفحات موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بعدما وزعت عدة أكياس تحتوي على شكولاتة ومال فئة خمسة جنيهات، وورقة صغيرة يعلوها بعض الكلمات التي تجعل الموقف يُقشعِر الأبدان.

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان حدوث أعرق ظاهرة فلكية عرفها التاريخ والمتمثلة فى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى حيث شهدها نحو 3 ألاف سائح وزائر من مختلف دول العالم.