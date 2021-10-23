إسماعيل يوسف: أوباما وشيكابالا والونش ومحمود علاء قدموا مردودا قويا أمام توسكر

أشاد إسماعيل يوسف المدير الفنى لفريق زد بأداء يوسف إبراهيم "أوباما" نجم نادى الزمالك فى مباراة الفارس الأبيض أمام توسكر الكينى فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا.

قال إسماعيل يوسف فى تصريحات تليفزيونية : أوباما جيد للغاية خلال مواجهة توسكر الكيني التي أقيمت في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ويعتبر من اللاعبين المميزين ولا بد أن تسانده الجماهير فى ظل الهجوم الذي يتعرض له خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف إسماعيل يوسف: لا بد من دعم لاعبينا وانخفاض المستوى لأي لاعب أمر طبيعي لكن من الواجب مساندته حتى يعود سريعًا لمستواه.

أشار إسماعيل يوسف إلى أن ثنائى الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش قدما مباراة مميزة كما أن الدفع بـ شيكابالا صنع الفارق وفى العموم أداء الزمالك مطمئن قبل انطلاق الموسم الجديد.

وانتهت المباراة التي أقيمت بين فريقي الزمالك وتوسكر الكيني بفوز الأبيض برباعية نظيفة، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل مباراة الزمالك وتوسكر..

سقط لاعبان من فريق توسكر الكيني، في بداية المباراة وتوقفت المباراة، واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي، لعلاج اللاعبان، وتم نقلهما خارج الملعب.

مر بنشرقي من زاوية صعبة للغاية وراوغ دفاعات فريق توسكر الكيني ولكن لم يتمكن من الوصول لمرمى الفريق المنافس ومرت الكرة دون خطورة حقيقية.

وأجرى فريق توسكر الكيني تبديلاً اضطرارياً بخروج أحد اللاعبين الذين تعرضوا للسقوط في الدقيقة الأولى، بسبب عدم قدرته على استكمال المباراة.

وتلقى لاعب توسكر الكيني أول بطاقة صفراء في اللقاء بعد تدخل قوي مع طارق حامد لاعب الزمالك في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

حاول الزمالك صناعة هجمة لتحقيق أول أهداف المباراة، ووصلت الكرة إلى أحمد فتوح في الجبهة اليسرى ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن مرت امام المرمى الخالي بعد خروج الحارس ولكن لم تجد أي لاعب من الزمالك.

منح دفاع فريق توسكر الكيني كرة على طبق من ذهب لـ يوسف أوباما لاعب الزمالك الذي سدد رأسية رائعة من فوق الجميع وأسكنها الشباك ليعلن حكم المباراة عن هدف الزمالك الأول.

وفي الدقيقة 18 من عمر المباراة تمكن أحمد سيد زيزو من تمرير كرة رائعة لـ سيف الدين الجزيري الذي لم يتردد من تسجيلها و إسكانها الشباك لتصبح النتيجة 2-0 للزمالك.

واستمر الزمالك في الضغط حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة لحسم الأمور مبكراً، وأغلق الباب أمام أي مفاجآت كان يخطط لها فريق توسكر الكيني.

ظهر فريق توسكر الكيني بشكل مختلف في شوط المباراة الثاني عن سابقه في الشوط الأول، ونظم دفاعاته بشكل جيد ومنعوا هجوم الزمالك من الوصول إلى مرماهم.

وأهدر أشرف بن شرقي فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وهو في مواجهة الشبكة بعد توغله ووصوله إلى مرمى فريق توسكر الكيني.

سجل أشرف بنشرقي لاعب الزمالك الهدف عن طريق متابعة مميزة في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من شيكابالا الذي تسلمها أوباما ومررها بعد مراوغة حارس المرمى لبن شرقي الذي سجل الهدف.

ومن بعده سجل يوسف أوباما الهدف الرابع في الدقيقة 75 من عمر المباراة بعد تمريرة أخرى رائعة من شيكابالا.

وبهذا الفوز يحسم الزمالك بطاقة التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.