برفقة إدوارد.. مي عمر تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وتألقت مي عمر بإطلالة أنيقة برفقة الفنان ادوارد ولاقت إعجاب متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا.



يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة مي عمر مسلسل " نسل الأغراب" وشاركها البطولة الفنان أحمد السقا، أمير كرارة، أحمد داش، أحمد مالك وعبير صبري.

العمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.