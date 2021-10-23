فى عيد ميلاد العمدة صلاح السعدني .. رفض الترشح لمنصب النقيب واعتذار فنان أهله لدور عمره

يحتفل اليوم الفنان الكبير صلاح السعدني بعيد ميلاده ، حيث يعد واحداً من أهم الفنانين فى تاريخ الدراما المصرية .

اسمة بالكامل هو صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني وقد ولد 1943 ، وهو شقيق الكاتب الكبير محمود السعدنى .

بدا صلاح السعدنى مشواره الفنى عام 1960 من خلال مسلسل الرحيل ثم غاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل الضحية.

عاش الفنان صلاح السعدنى حالة من النشاط الفنى خلال فترة السبعينات حيث شارك فى أفلام (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء).

صلاح السعدنى

شارك الفنان صلاح السعدنى بفيلمين فى قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام ١٩٩٦ هما : الأرض ١٩٧٠ و أغنية على الممر ١٩٧٢.

تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).

صلاح السعدنى

إطلق عليه لقب العمدة بعد إداء لشخصية “ العمدة سليمان ” فى مسلسل ليالى الحلمية بأجزائه المختلفة ، وقد كان المرشح الأول للدور هو الفنان سعيد صالح ، الذى اعتذر فحل بدل منه الفنان صلاح السعدنى .

كان من المفترض ان يشارك الفنان صلاح السعدنى فى بطولة مسلسل زيزينيا ، الا ان رفض الدور ، وقد قدمه بعد ذلك الفنان أحمد بدير .

جمعت بين الفنان صلاح السعدنى والفنان عادل إمام صداقة قوية ، حيث بدأت علاقتهما خلال دراستهما فى كلية الزراعة ، وقد اشتركا معاً فى تقديم مسرحيات على خشبة مسرح الجامعة .

سر رفض صلاح السعدني منصب النقيب :

كانت هناك حالة من الثقة والحب تجمع بين الفنان صلاح السعدنى وزملائه فى الوسط الفنى ، حيث أجتمعوا وقرروا ان يعرضوا عليه ان يرشح نفسه لمنصب نقيب الممثلين ، وبعد تفكير طويل رفض ان يتولى هذا المنصب ، مؤكداً انه يعتمد بشكب اكبر على الأعمال الادارية .

كان الفنان صلاح السعدنى لديه عادة وهى تصوير كواليس اعماله الفنية التى يشارك فى بطولتها على شرائط فيديو ، الا ان فى الاونة الأخيرة كان برفض ان يقوم بمشاهدتها بعد ان فقد بعض من اصدقائه .