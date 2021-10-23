عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد العمدة صلاح السعدني .. رفض الترشح لمنصب النقيب واعتذار فنان أهله لدور عمره

الفنان صلاح السعدنى
الفنان صلاح السعدنى

يحتفل اليوم الفنان الكبير صلاح السعدني بعيد ميلاده ، حيث يعد واحداً من أهم الفنانين فى تاريخ الدراما المصرية . 

 

اسمة بالكامل هو صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني وقد ولد 1943 ، وهو شقيق الكاتب الكبير محمود السعدنى .

 

بدا صلاح السعدنى مشواره الفنى عام 1960 من خلال مسلسل الرحيل ثم  غاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل الضحية.

 

عاش الفنان صلاح السعدنى حالة من النشاط الفنى خلال فترة السبعينات حيث شارك فى أفلام (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). 

 

صلاح السعدنى 

 

شارك الفنان صلاح السعدنى بفيلمين فى قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام ١٩٩٦ هما : الأرض ١٩٧٠ و أغنية على الممر ١٩٧٢.

بعد تصدره التريند.. أخر ظهور للعمدة صلاح السعدنى

في عيد ميلاد بلقيس فتحي.. خلعت زوجها بعد حفل زفاف أسطوري

 

تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).

 

صلاح السعدنى 

 

إطلق عليه لقب العمدة بعد إداء لشخصية “ العمدة سليمان ” فى مسلسل ليالى الحلمية بأجزائه المختلفة ، وقد كان المرشح الأول للدور هو الفنان سعيد صالح ، الذى اعتذر فحل بدل منه الفنان صلاح السعدنى . 

 

كان من المفترض ان يشارك  الفنان صلاح السعدنى فى بطولة مسلسل زيزينيا ، الا ان رفض الدور ، وقد قدمه بعد ذلك الفنان أحمد بدير .

 

 

 

 

جمعت بين الفنان صلاح السعدنى والفنان عادل إمام صداقة قوية ، حيث بدأت علاقتهما خلال دراستهما فى كلية الزراعة ، وقد اشتركا معاً فى تقديم مسرحيات على خشبة مسرح الجامعة .

 

سر رفض صلاح السعدني منصب النقيب : 

 

كانت هناك حالة من الثقة والحب تجمع بين الفنان صلاح السعدنى وزملائه فى الوسط الفنى ، حيث أجتمعوا وقرروا ان يعرضوا عليه ان يرشح نفسه لمنصب نقيب الممثلين ، وبعد تفكير طويل رفض ان يتولى هذا المنصب ، مؤكداً انه يعتمد بشكب اكبر على الأعمال الادارية . 

 

كان الفنان صلاح السعدنى لديه عادة وهى  تصوير كواليس اعماله الفنية التى يشارك فى بطولتها على شرائط فيديو ، الا ان فى الاونة الأخيرة كان برفض ان يقوم بمشاهدتها بعد ان فقد بعض من اصدقائه . 

 

 

صلاح السعدنى مع نجله الفنان أحمد السعدنى 

 

 

 

 

صلاح السعدنى ليالي الحلمية مسلسل ليالي الحلمية مسلسل زيزينيا السينما المصرية الرصاصة لا تزال في جيبي الفنان صلاح السعدني

ترشيحاتنا

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

سعر ومواصفات السيارة الخارقة والنادرة لوتس Evija .. صور

سنن جوف الليل تمحو الذنوب.. داوم عليها

النساء المصابات بـ تكيس المبايض .. أفضل الأطعمة لخفض مستويات السكر في الدم

أخفق مرتين.. الأهلي يصل دور المجموعات افريقيا 32 مرة قبل لقاء بطل نيجيريا

يورجن كلوب: محمد صلاح يمكنه الاستمرارية فى الملاعب وفوجئت بهدف أتليتكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

اليوم.. قطع الكهرباء عن 4 مناطق في طوخ

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

إنقاذ ناد رياضي شهير بالتجمع الخامس من كارثة بعد احتراق محول كهرباء

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

حكاية السهرة.. الوجه الآخر لحياة سعاد حسني.. ما هي الجنسية الحقيقية للسندريلا؟

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

غموض واتهامات للجن.. من ذبح عروس الدقهلية بعد 72 ساعة من زفافها؟

فيديو

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ