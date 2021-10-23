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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبر منصة شاهد

تيم الحسن يتصدر بـ الهيبة ونيقولا معوض وياسمين رئيس يلاحقوه

بوستر مسلسل الهيبة
بوستر مسلسل الهيبة

تمكن مسلسل “ الهيبة ” فى جزءه الخامس من تصدر نسب المشاهدة عبر منصة شاهد بعد طرحه بأيام قليلة . 

 

حيث أحتل مسلسل الهيبة المركز الأول ، بينما جاء فى المركز الثاني مسلسل “ على الحلوة والمرة ” من بطولة نيقولا معوض  ، وفى المركز الثالث مسلسل “ 60 دقيقة ” لـ ياسمين رئيس 

 

مسلسل الهيبة فى موسمه الخامس تدور أحداثه عندما يتحتم على (جبل) خوض معركة جديدة بعد اكتشافه وجود مخططًا من قبل إرهابيين لتحويل السد المائي الذي يحمي الهيبة من الجفاف إلى منفذ للتهريب.

 

الجدير بالذكر ان الموسم الخامس من مسلسل الهيبة من بطولة تيم حسن ايميه صباح منى واصف ومن إخراج سامر البرقاوى .

 

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الجزء الخامس من الهيبة:


 

في الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة"، يلعب دور البطولة الممثل السوري تيم حسن والممثلة اللبنانية ايمي صياح. ونشرت شركة صباح اخوان المنتجة لمسلسل "الهيبة" الفيديو الدعائي للجزء الخامس والأخير عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

كشف الفيديو من خلال محادثة بين بطلي العمل عن مواجهة مرتقبة بين شخصية "جبل" وتنظيم "داعش".

 

وعلقت الشركة على الفيديو: "خذوا نفس عميق، الجبل واصل".

 

يُذكر أن الجزء الخامس من المسلسل، من بطولة تيم حسن، إيميه صياح، منى واصف وعبد المنعم عمايري، من إخراج سامر البرقاوي .

 

وكان لعب دور البطولة في الجزء الرابع من الهيبة الممثل السوري تيم حسن مع الممثلة السورية ديما قندلفت مع دور أساسي للإعلامي والممثل اللبناني عادل كرم، الذي اشعل صراعاً بينه وبين تيم حسن على مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بعد ان نشر صورة له من شخصية "نمر السعيد"، التي يجسدها في المسلسل، وعلّق عليها قائلاً: "فلتكن معركة ومنتهية"، ليرد عليه تيم بنشره مقطع فيديو لمشهد له من المسلسل، وهو يستعد للهجوم على مستودع يتحصّن فيه "نمر" وجماعته، وعلّق: "فــرج".

 

واحتدم الصراع بعد ذلك بينهما، ليرد عادل عليه قائلاً: "في مجال نتفاهم ونرجع نبني من أول وجديد؟، ليعود ويرد تيم، قائلاً: "اليوم بالليل بيبين معنا"

الهيبة تيم الحسن ياسمين رئيس اللبنانى عادل كرم مسلسل الهيبة الجزء الرابع من الهيبة سامر البرقاوي علي الحلوة والمرة نيقولا معوض

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