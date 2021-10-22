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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة.. وفيفي عبده في الجونة وجريمة قتل في موقع تصوير فيلم

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، منها أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة وأول فيديو لفيفي عبده من الجونة مع حفيدتها وتفاصيل جريمة قتل في موقع تصوير فيلم أجنبي. 

بطل مسلسل فاطمة.. الكشف عن فريق النسخة التركية من الهيبة

أعلنت إحدى شركات الإنتاج التركية شرائها حقوق المسلسل اللبناني الهيبة والبدء في التحضير لنسخة منه بأبطال أتراك تمهيدا لطرحها خلال العام المقبل. 

فيفي عبده مع حفيدتها لأول مرة في حفل عمرو دياب بالجونة.. فيديو

نشرت المذيعة بوسي شلبي فيديو جديد من حفل الفنان عمرو دياب المقام حاليا في الجونة، ويحضره عدد كبير من النجوم والفنانين والإنفلونسرز على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي. 

جريمة قتل في موقع تصوير فيلم أليك بالدوين الجديد Rust

وقعت جريمة قتل في موقع تصوير الممثل الأمريكي أليك بالدوين الجديد Rust الذي يقع في نيو مكسيكو، وانتقلت الشرطة فورا إلى موقع الحادث لتبين ملابسات الحادث بحسب موقع ديديلاين الأمريكي. 

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطا على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

كشفت الشرطة عن تفاصيل الحادث الذي وقع في لوكيشن تصوير فيلم أليك بالدوين الجديد وأسماء الضحية التي راحت نتيجة القتل الخاطيء. 

تعرف على موعد حفل مروان خوري في دار الأوبرا

يقدم الفنان اللبناني مروان خوري حفلا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات النسخة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية. 

باريس هيلتون تحتفل بعيد ميلاد صديقتها المقربة كيم كارداشيان

احتلفت المغنية الأمريكية الشهيرة باريس هيلتون بعيد ميلاد صديقتها المقربة كيم كارداشيان بنشر صور من صندق الذكريات لعلاقتهما. 

خالد النبوي يخوض أول بطولة عالمية بمسلسل "جلجامش" الأسطوري.. صور

يخوض النجم خالد النبوي اول بطولة عالمية بمسلسل "جلجامش" الأسطوري المأخوذ من الحضارة السومرية في بلاد العراق والشام حيث كشف منذ قليل المنتج العربي العالمي سيف عريبي البرومو الأول للعمل  دون الكشف عن تفاصيله.

بعد زيارة ابنه في السجن.. حملة دعم كبرى للنجم شاروخان على السوشيال ميديا

يتلقى نجم بوليوود الشهير شاروخان حملة دعم كبرى من جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تضخم أزمة ابنه الأكبر أريان. 

 

الهيبة فيفي عبدة مهرجان الجونة أليك بالدوين نشرة الفن

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