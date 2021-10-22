نشرة الفن.. أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة.. وفيفي عبده في الجونة وجريمة قتل في موقع تصوير فيلم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، منها أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة وأول فيديو لفيفي عبده من الجونة مع حفيدتها وتفاصيل جريمة قتل في موقع تصوير فيلم أجنبي.

أعلنت إحدى شركات الإنتاج التركية شرائها حقوق المسلسل اللبناني الهيبة والبدء في التحضير لنسخة منه بأبطال أتراك تمهيدا لطرحها خلال العام المقبل.

نشرت المذيعة بوسي شلبي فيديو جديد من حفل الفنان عمرو دياب المقام حاليا في الجونة، ويحضره عدد كبير من النجوم والفنانين والإنفلونسرز على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقعت جريمة قتل في موقع تصوير الممثل الأمريكي أليك بالدوين الجديد Rust الذي يقع في نيو مكسيكو، وانتقلت الشرطة فورا إلى موقع الحادث لتبين ملابسات الحادث بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

كشفت الشرطة عن تفاصيل الحادث الذي وقع في لوكيشن تصوير فيلم أليك بالدوين الجديد وأسماء الضحية التي راحت نتيجة القتل الخاطيء.

يقدم الفنان اللبناني مروان خوري حفلا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات النسخة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية.

احتلفت المغنية الأمريكية الشهيرة باريس هيلتون بعيد ميلاد صديقتها المقربة كيم كارداشيان بنشر صور من صندق الذكريات لعلاقتهما.

يخوض النجم خالد النبوي اول بطولة عالمية بمسلسل "جلجامش" الأسطوري المأخوذ من الحضارة السومرية في بلاد العراق والشام حيث كشف منذ قليل المنتج العربي العالمي سيف عريبي البرومو الأول للعمل دون الكشف عن تفاصيله.

يتلقى نجم بوليوود الشهير شاروخان حملة دعم كبرى من جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تضخم أزمة ابنه الأكبر أريان.