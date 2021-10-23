نادي فيوتشر يكشف عن الزي الرسمي والصفقات الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم

يعقد اليوم السبت مسؤلى نادى فيوتشر مؤتمراً صحفياً وذلك من أجل الإعلان عن الزي الرسمي الجديد وتقديم الصفقات الجديدة والمقرر انطلاق فعالياته فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن انطلاق مسابقة الدوري الجديد موسم 2021/2022، والمقرر بدايتها يوم 25 أكتوبر الجارى.

وتعاقد فيوتشر إف سي مع 24 لاعبا جديدا، منهم 8 لاعبين من الأهلي، ولاعبان من الزمالك، بالإضافة إلى 3 لاعبين أجانب، أحدهم كان لاعبا في أحد فرق الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، واثنين جدد يلعبان في الدوري المصري لأول مرة.

وكانت شركة فيوتشر قد استحوذت على الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، الذي صعد إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي عن المجموعة الثانية، بعد منافسة ساخنة مع فريقي الداخلية وبورتو السويس، وقامت بتغيير إسمه إلى فيوتشر إف سي.

ويكشف أيضا نادي فيوتشر الذي يقوده فنيا علي ماهر عن زيه الأساسي والاحتياطي الذي سيخوض به مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يخوض فيوتشر مبارياته على ملعب السلام في الموسم الجديد ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

مباريات فريق فيوتشر في الدوري المصري

ويستهل فريق فيوتشر أولى مباريات الفريق في مشواره في الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد بمواجهة نظيره فريق فاركو، في الجولة الأولى والمقرر إقامتها على استاد السلام الاثنين المقبل الموافق 25-10 في أولى مباريات الفريقين.

ويلتقي فيوتشر، مع الاتحاد السكندري، في ثاني جولات الفريق في الدوري الممتاز في المباراة التي تقام على ستاد الإسكندرية يوم السبت الموافق 30-10من الشهر الجاري.

وفي الجولة الثالثة يلتقي فيوتشر، مع المصري البورسعيدي، في المباراة التي تقام على ستاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الموافق 5-11 من الشهر المقبل.

وفي الجولة الرابعة يلتقي فيوتشر مع الشرقية للدخان في مباراة تقام على ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس يوم الخميس الموافق 18 -11من الشهر المقبل.

ويلتقي فيوتشر، مع انبي، في منافسات الجولة الخامسة في مباراة تقام على ستاد السلام يوم الثلاثاء الموافق 23-11 من الشهر المقبل.

وفي الجولة السادسة يواجه فيوتشر، طلائع الجيش، على استاد جهاز الرياضة العسكري يوم الخميس الموافق 26-11 المقبل.

وفي الجولة السابعة يواجه فيوتشر، مع الأهلي، في مباراة صعبة للفريق الصاعد حديثا الذي يصطدم بالمارد الأحمر الطامح لاستعادة الفوز بلقب الدوري من جديد في مباراة تقام على ستاد السلام.

وفي الجولة الثامنة يواجه فريق فيوتشر نظيره فريق الإسماعيلي، في مباراة من المقرر أن تقام على ملعب ستاد الإسماعيلية.