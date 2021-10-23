تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

أظهرت الحيوانات أنها تستطيع تقليد الكثير من الأنماط السلوكية المشابهة للبشر، فيمكنهم التحدث مثلهم حتى يظهروا مشاعر مثل السعادة والغضب، لكن هل تعلم أنهم يستطيعون الرقص مثل البشر أيضًا!.

في مقطع فيديو متداول عبر تطبيق Twitter مدته 20 ثانية تظهر بطة تتمايل بحركات عجيبة بين قطيع من البط بجوار بحيرة، والأغرب أن من بين حركات رقصها حركة شهيرة لملك البوب الراحل «مايكل جاكسون».

تتمايل البطة خلال الفيديو بحركات مذهلة، حيث ظهرت وهي ترفرف بجناحيها وتضع قدميها خلف جسدها بطريقة إيقاعية تشبه "السير على سطح القمر" لـ مايكل جاكسون.

والجدير بالذكر أن المشي على سطح القمر - حركة الرقص التي يتحرك فيها الجسم للخلف ولكن الأفعال تشير إلى أن الحركة إلى الأمام هي خطوة مميزة لمايكل جاكسون.

في الواقع ، تمت إضافة أغنية مايكل جاسسون "Beat it" لإعطاء مزيد من التركيز على خطوات رقص البطة خلال الفيديو.

وقف زملاء البطة "الراقصة" يشاهدونها ويراقبون حركاتها باهتمام، وقد انتشر مقطع الفيديو منذ ذلك الحين محققا ملايين المشاهدات.

حيث أطلق المستخدمين عليها لقب “بطة مايكل جاكسون” الراقصة.