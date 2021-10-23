كوريا الشمالية تهاجم واشنطن بسبب تصريحات بايدن عن استقلال تايوان

اتهم نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، باك ميونغ هو، الولايات المتحدة بالعمل على زيادة التوتر العسكري في المنطقة عبر "التحريض على استقلال تايوان"، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة حول هذا الموضوع.

وقال نائب الوزير الكوري الشمالي إنه "في الآونة الأخيرة، تعمل الولايات المتحدة على زيادة التوتر العسكري من خلال التحريض على استقلال تايوان، وهي أرض لا تنفصل عن الصين. وفي هذا العام وحده، أرسلت الولايات المتحدة جميع أنواع البوارج إلى مضيق تايوان"، وفقا لوكالة أنباء كوريا الشمالية.

وأرسلت الصين مؤخرًا ما يقرب من 150 طائرة عسكرية، بما في ذلك طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل، بالقرب من تايوان، بينما أجرت الولايات المتحدة وحلفاؤها تدريبات عسكرية بالقرب من بحر الصين الجنوبي.

وكان بايدن، أكد أن الولايات المتحدة ستدافع وستقف إلى جانب تايوان، في حال تعرضت لهجوم من الصين، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، حول إعادة التوحيد مع تايوان.

وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بعد سؤاله عما إذا كانت واشنطن ستدافع عن تايوان في مواجهة الصين "نعم، لدى بلادنا التزام بالدفاع عن تايوان والوقوف في صفها".