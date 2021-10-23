افتتاح 3 معارض فن تشكيلي في قاعات ضي اليوم.. تفاصيل

يشهد "جاليري ضي" اليوم افتتاح ٣ معارض فن تشكيلي في الساعة السابعة مساء للفنانين مصطفي بط بعنوان" القرية و الأسطورة" و سامي البلشي بعنوان" حصاد" و الزعيم احمد بعنوان "خارج السرب"



معرض "حصاد" يضم كتاب يضم ثلاثة عشر شاعرا من مصر والوطن العربى يستلهمون قصائدهم من أعمال المعرض و يتناول المعرض حياة الفلاحين والبسطاء بشكل عام بإستخدام الأبيض والأسود ويضم اكثر من ٧٠ لوحة.

بينما معرض الفنان مصطفي بط يجمع بين التصوير و النحت و الرسم و يعرض اعمال نحتية تعرض لأول مرة.

و معرض " خارج السرب" للزعيم احمد وهو ابرز المصورين المصريين المعاصرين يضم مجموعة الأعمال التصويرية و النحتية.

المعارض يفتتحها الشاعر زين الدين فؤاد والناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، وتستمر لمدة شهر وتقام في جميع قاعات عرض ضي الأربعة.