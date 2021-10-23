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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح 3 معارض فن تشكيلي في قاعات ضي اليوم.. تفاصيل

صدى البلد

يشهد "جاليري ضي" اليوم افتتاح ٣ معارض فن تشكيلي في الساعة السابعة مساء للفنانين مصطفي بط بعنوان" القرية و الأسطورة" و سامي البلشي بعنوان" حصاد" و الزعيم احمد بعنوان "خارج السرب"


 معرض "حصاد" يضم كتاب يضم ثلاثة عشر شاعرا من مصر والوطن العربى يستلهمون قصائدهم من أعمال المعرض و يتناول المعرض حياة الفلاحين والبسطاء بشكل عام بإستخدام الأبيض والأسود ويضم اكثر من ٧٠ لوحة.

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بينما معرض الفنان مصطفي بط يجمع بين التصوير و النحت و الرسم و يعرض اعمال نحتية تعرض لأول مرة.

 

و معرض " خارج السرب" للزعيم احمد وهو ابرز المصورين المصريين المعاصرين يضم مجموعة الأعمال التصويرية و النحتية.

 

المعارض يفتتحها الشاعر زين الدين فؤاد والناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون،  وتستمر لمدة شهر وتقام في جميع قاعات عرض ضي الأربعة.

جاليرى ضى فن تشكيلى الناقد التشكيلي هشام قنديل مصطفي بط سامي البلشي الزعيم احمد حصاد خارج السرب القرية والاسطورة

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