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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان يترأس وفدا رفيع المستوى في اجتماعات مجلس إدارة العمل العربية بالدوحة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

غادر وزير القوي العاملة محمد سعفان القاهرة اليوم السبت، متوجها للعاصمة القطرية الدوحة علي رأس وفد رفيع المستوي للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية الأول ،بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال) ، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، وذلك بعد اختتام أعمال الدورة ٤٧ لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي، وحظي برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلمته للمؤتمر التي رسمت خارطة طريق لمواجهة التحديات التي فرضها الوضع الراهن بالمنطقة العربية.

وقال وزير القوي العاملة : إنه من المقرر أن يكون علي رأس جدول أعمال المجلس انتخاب رئيس مجلس الادارة بعد انتخاب المجلس الجديد .

وكان مؤتمر العمل العربي قد عقد بالقاهرة - دولة المقر- في ظل أوضاع استثنائية وظروف صحية طارئة بعد تعذر انعقاده العام المنصرم بسبب التدابير الاحترازية وتقييد السفر والتباعد الاجتماعي جراء جائحة كورونا.

يذكر أن المؤتمر قد شهد برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة ، انتخاب مصر والعراق وتونس والكويت عن فريق الحكومات أعضاء أصيلين في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة إلى الجزائر كعضو احتياطي، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

كما تم انتخاب المهندس ناصر أحمد المير من قطر ، ومنير البساط  من لبنان كعضوين أصيلين ، وسعيدة نغزة عضوا احتياطيا من الجزائر، عن فريق أصحاب الأعمال.

وانتخاب يعقوب بن يوسف من البحرين ، حفيظ حفيظ من  تونس كعضوين أصيلين، وعاشور تلي ، من الجزائر كعضو احتياطى عن فريق العمال .

 

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان الدوحة قطر مجلس إدارة منظمة العمل العربية السيسي مؤتمر العمل العربي

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