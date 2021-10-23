ضبط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

واصلت اجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" وتقطيع الأسلاك مُتخذان من دائرة مركز شرطة المنشأة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض "مطواة") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (10) وقائع سرقة ، وأرشدا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجرءات القانونية.