البنوك تستأنف عملها اليوم.. اعرف مواعيدها

تستأنف البنوك العاملة بالسوق المصرية، عملها؛ اعتبارا من صباح اليوم الأحد الموافق 24-10-2021، بعد انتهاء الإجازة الرسمية الممنوحة بقرار من البنك المركزي المصري خلال الأربعاء الماضي بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف.



بموجب قرار البنك المركزي المصري الصادر الأربعاء الماضي؛ فقد تم تعطيل العمل بـ الجهاز المصرفي يوم الخميس الماضي علي أن يتم استئناف العمل اليوم الأحد.



بحسب تعليمات البنك المركزي الصادرة لرؤساء البنوك؛ فقد تم منح العاملين بالجهاز المصرفي 3 أيام إجازة تتضمن يومي العطلة الرسمية المحددة أسبوعيا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.



واتاحت البنوك العاملة بالسوق المصرية وفروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية فئات النقد علي ماكينات الصراف الآلي ATM، لمساعدة العملاء والمواطنين من تدبير احتياجاتهم من أوراق البنكنوت لشراء مستلزمات المولد النبوي الشريف.



ومن المقرر أن تستقبل فروع الـ 38 بنكا علي مستوي الجمهورية، عملاءها من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا، علي أن يبدأ العاملين بالبنوك عملهم اعتبارا من الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا.