تجديد حبس عصابة النصب على أصحاب الشركات والمصانع بحدائق القبة

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على أصحاب الشركات والمصانع، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على أصحاب الشركات والمصانع 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بحدائق القبة.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على أصحاب الشركات والمصانع.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمود أبو الحسن رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة يفيد ورود بلاغ من صاحب مصنع ورق كائن بمحافظة القليوبية، قرر بتعرضه لواقعة نصب من قبل عدة أشخاص ادعوا ملكيتهم لشركة تجارية وتمكنوا من الاستيلاء منه على كمية من الأوراق المستخدمة في التصوير تقدر بمبلغ مالي 380 ألف جنيه مقابل شيك بنكي بقيمة المبلغ المشار إليه ، وذلك عقب قيامه بتوصيل تلك البضائع للمخزن خاص بالمشكو في حقهم والكائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة "مخزن وهمى" وتوجه أحد موظفي المصنع الخاص بالشاكي لصرف قيمة الشيك، تبين أنه "مزور" وقيامه على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العبور بالقليوبية.

وأضاف المبلغ بأنه تمكن من تحديد أحد مرتكبي الواقعة يعمل ترزي ، مقيم بدائرة القسم، بإجراء التحريات حول المتهم تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 حكم بالحبس وأنه من بين عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع النصب من خلال التعامل تجارياً مع الشركات ، وطلب توريد بضائع مقابل شيكات بنكية مزورة بالاشتراك مع 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" أمكن ضبط كافة المتهمين وبحوزتهم جهاز كمبيوتر "لاب توب" - هاتف محمول- مبلغ مالي.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على أصحاب الشركات والمصانع عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات تجارية ورغبتهم في وجود معاملات تجارية بينهم وقيام المتهم الأول بتزوير الشيكات البنكية قيمة تلك البضائع.

كما أقروا بارتكاب الواقعة محل الفحص وكذا 4 حوادث أخرى، تم بإرشادهم ضبط عدد 50 كرتونة ورق تصوير "المستولى عليهم من المجنى عليه" لدى عميليهم "سيئ النية" - مقيمان بمحافظة القاهرة ، وأضافوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.